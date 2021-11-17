CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a: Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist, üstelik kitabını da yazmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu sıradaki dolar kuru hareketliliğine dikkat çekerek, "Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist, üstelik kitabını da yazmış..." paylaşımını yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan konuşmadan önce: Dolar 10,35 TL, Erdoğan konuşuyor: Dolar 10,45 TL, Erdoğan konuşmasına devam ediyor: Dolar 10,50 TL, Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon netice", Dolar 10,53 TL. Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist, üstelik kitabını da yazmış.." ifadesini kullandı.

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