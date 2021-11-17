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Ekonomi

CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a: Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist, üstelik kitabını da yazmış

Ağbaba, Erdoğan'ın konuştuğu dakikalardaki dolar kurunu paylaştı

17 Kasım 2021 13:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu sıradaki dolar kuru hareketliliğine dikkat çekerek, "Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist, üstelik kitabını da yazmış..." paylaşımını yaptı. 

 Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan konuşmadan önce: Dolar 10,35 TL, Erdoğan konuşuyor: Dolar 10,45 TL,  Erdoğan konuşmasına devam ediyor: Dolar 10,50 TL,  Erdoğan: "Faiz sebep, enflasyon netice", Dolar 10,53 TL. Konuştuğu her dakika ülkeyi fakirleştiren bir baş ekonomist, üstelik kitabını da yazmış.." ifadesini kullandı. 

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CHP Genel Başkan YardımcısıVeli AğbabaErdoğandolar kuru
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