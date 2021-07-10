CHP'li Ağbaba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'çözüm süreci' yanıtı: Yasin Börü’yü bu kadar seviyorsan, 6-7 ay sonra Dolmabahçe’de aynı masada ne halt ettin?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Diyarbakır'daki "Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık" açıklamasıyla ilgili “Efendim diyor, Kobani olayları, HDP… 6-7 Ekim, olaylar olmuş. Onlarca insan ölmüş. Kobani eylemleri olmuş mu, olmuş. Yasin Börü’yü bu kadar seviyorsan, 6-7 ay sonra Dolmabahçe’de aynı masada ne halt ettin sen, niye oturdun. HDP madem kötüydü, Dolmabahçe’de niye oturdun” dedi.

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Dün, Niğde’ye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası’nın programı ilçe ziyaretleriyle devam ediyor. CHP Ulukışla İlçe Başkanlığı balkonundan vatandaşlara seslenen Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Diyarbakır’da çözüm sürecine ilişkin yaptığı “Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran olmadık. Çözüm Süreci bunların kötü niyeti, art niyeti ve gizli gündemleri sonlandırdı” açıklamasını hatırlattı. Ağbaba, Erdoğan’ın Kobani olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü’yü sürekli hatırlattığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“HDP madem kötüydü, Dolmabahçe’de niye oturdun”

“Yasin Börü diyor, Yasin Börü. Bilin ki bunu yüreği yanmış biri olarak söylüyorum. Onun derdi Yasin Börü ya da şehit değil. O şehit tabutlarını miting alanlarında kullanan bir zat. Efendim diyor, Kobani olayları, HDP… 6-7 Ekim, olaylar olmuş. Onlarca insan ölmüş. Kobani eylemleri olmuş mu, olmuş. Yasin Börü’yü bu kadar seviyorsan, 6-7 ay sonra Dolmabahçe’de aynı masada ne halt ettin sen, niye oturdun. HDP madem kötüydü, Dolmabahçe’de niye oturdun.”

“Yeni açılımın yollarını arıyor”

“Kobani olaylarından sonra peşmergenin 29 Ekim günü, 29 Ekim ney? (Yurttaşlar ‘Cumhuriyet Bayramı’ diye seslendi.) Cumhuriyete meydan okurcasına peşmergeyi konvoylar halinde Kobani’ye niye gönderdin? Aklımızla alay mı ediyorsun sen bizim, sen bizi tarih bilmez geçmişi unutur mu sandın? Çözüm sürecini ben bitirmedim diyor. Oylar düştü. Kürt halkına dün ‘terörist’ diyordu, şimdi yeni bir açılımın yollarını arıyor. Seçilemeyeceğini anladı, yeni açılımın yollarını arıyor.”

Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri öncesinde PKK terör örgütünün eski yöneticilerinden Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını ve İmralı Cezaevi’nde yatan Abdullah Öcalan’ın mektubunun okutulmasını da hatırlatarak, bunların hiçbirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “haberi olmadan yapılamayacağını” söyledi.

“Neden ülkeyi soyanlar hakkında konuşmuyor?”

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP teşkilatlarına ve milletvekillerine “kapı kapı gezme” talimatına da değinerek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla ortaya çıkanlar, “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın dolandırıcılığını, kripto para vurgununu yapan Fatih Aydın Özer olayı ve kara para aklamaktan ABD’de yargılanmadan önce Türk Bayrağı ile görüntü veren Rıza Zarrab’ı AKP’lilerin nasıl anlatacağını sordu. Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konularda neden konuşmadığını sorarak, “Size bilgi vereyim, damat kim damat. (Yurttaşlar ‘Berat Albayrak’ diye seslendi) Değil. Bir damat daha var. Rıza Zarrab. Ebru Gündeş ile Rıza Zarrab’ı kim tanıştırdı, kim evlendirdi. Bunlar hakkında niye konuşmuyor, niye namussuzlar hakkında konuşmuyor, niye ülkeyi soyanlar hakkında konuşmuyor” dedi.

“Tosuncukla ilişkileri yoksa ben siyaseti bırakırım”

Ağbaba, bakıldığında Mehmet Aydın’ın “dolandırıcı olduğunun yüzünden aktığını” ifade ederek, “Ulukışla’da bir fukara Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili bir şey yazsa onu evinden alırlar. Adam, tosuncuk. Adam milyonlarca dolar dolandırmış, devletin haberi yok. İnanalım mı? İnanmayın. Bir şey söyleyeyim, ben siyaseti bırakırım. Yakında Tosuncukla bürokratların, siyasetçilerin ilişkisi yoksa, ben siyaseti bırakırım. Neden, ortaklar. Onun için konuşmuyor. Sezgin Baran Korkmaz, Mehmet Aydın, Faruk Özer hakkında. Bunların hepsiyle ortak onun için konuşmuyor” diye vurguladı. (ANKA)