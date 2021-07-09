CHP’li Ağbaba’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Başımıza bir iş gelince 'dış güçler' diyor ama dış güçlerin avukatlığını yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonominin kötü gidişini “dış güçlere” bağladığını belirterek "Başımıza bir iş gelince 'dış güçler' diyor. Ama dış güçlerle ilgili bir olumlu lafı var, unutmayalım ne diyor 'siz Kanal İstanbul'un parasını vermezseniz dış güçler ‘Söke söke alırlar’ diyor. Dış güçlerin avukatlığını yapıyor. Adeta yalan rüzgarını yaşıyoruz, 'dış güçlere teslim olmayacağız' diyor... Ekonomi kötüye gidince dış güçler, faiz lobisi, üst akıl vesaire. Ama Kanal İstanbul’a gelince de dış güçlerin avukatlığını yapabiliyor” dedi. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da istifaya davet ederken, “İçişleri değil suç işleri bakanı” ifadesini kullandı.

30 kişilik CHP milletvekilinden oluşan 'CHP Esnaf Masası' Niğde’de basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu sabah Ankara’dan Manisa’ya dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter’i anarak, “Onların ölümüne sebep olan bu düzeni hep beraber yıkacağız. O işçiler hakları için mücadele ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Porsiyonları küçültün” sözünü hatırlatan Ağbaba, memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 8,45 olduğuna dikkat çekerek, “Enflasyon çift haneli, memur ve emeklinin zammı tek haneli” dedi.

Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının da gerçek olmadığını kaydetti. Ağbaba, “Türkiye’de yılın ilk 4 ayında koruma bedeli olarak devletin kasasından 100 milyon lira çıktığını” belirtirken, ancak memur ve emekliye “porsiyonları küçültün” önerisinde bulunulduğuna dikkat çekti.

“Dış güçlerin avukatı”

“Rakamlarla yaşanana baktığımız zaman tam bir zıtlık var. AKP Demek gel, git demek” diyen Ağbaba, AKP’nin ülkedeki olumlu şeyleri kendi yapmış gibi gösterdiğini ancak kötü bir durum olduğunda “dış güçlere bağladığını” söyledi. Ağbaba, “Başımıza bir iş gelince 'dış güçler' diyor. ama dış güçlerle ilgili bir olumlu lafı var. Unutmayalım ne diyor 'siz Kanal İstanbul'un parasını vermezseniz dış güçler ‘Söke söke alırlar’ diyor. Dış güçlerin avukatlığını yapıyor. Adeta yalan rüzgarını yaşıyoruz, 'dış güçlere teslim olmayacağız' diyor. Hala Gezi diyor... Ekonomi kötüye gidince dış güçler, faiz lobisi, üst akıl vesaire. Ama Kanal İstanbul’a gelince de dış güçlerin avukatlığını yapabiliyor” diye konuştu.

“İçişleri değil suç işleri bakanı”

Ağbaba, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla sivillere silah dağıtıldığı” iddiasında bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

“Türkiye’de halen namuslu dürüst savcılar olduğunu inanıyoruz, bu konuda mutlaka gereken yapılmalı. Soylu tarafından milis güçler yaratılması demokrasiyle bağdaşmaz. Türkiye bir çete tarafından yönetilmeye çalışılmakta ama Türkiye çete devletine mafya devletine teslim olmayacaktır. Ülkeyi kimler yönetiyor diye insan hayretler içinde bakıyor. İçişleri Bakanı’nın bir gün o görevde kalmaması lazım, derhal istifa etmesi lazım. Ama ne oluyor, (Devlet) Bahçeli Soylu’ya sahip çıkıyor. Bahçeli’nin geçmişte mafyaya sahip çıktığını biliyoruz, cezaevinde mafya liderini ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu Türkiye demokrasisine vurulmuş bir hançerdir. Soylu’nun bu hükümetin mutlaka istifa etmesi gerekiyor. Soylu İçişleri Bakanı değil suç işleri bakanıdır. Adının geçmediği bir şey yok. Bir gazeteci 10 milyon Euro rüşvet istiyor ve bir bakanın adına istiyor. Hangi bakan o herkes biliyor. İddialara bakın, Türkiye maalesef bir lağımın içinde. Unutmadan soralım, hala 10 bin dolar maaş alan siyasetçi ortaya çıkmadı. Hala 128 milyon doları bulamadık.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin sahipsiz bırakıldığını belirterek, “19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde hiçbir yatırım almadı, olan yatırım da ellerinden alındı” dedi. Gürer, Niğde’nin sorunlarının tespit edilip, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na rapor halinde sunulacağını açıkladı.

Niğde İl Başkanı Erhan Adem de “19 yıllık iktidarda çiftçi batırıldı, köylü köyünü terk etti. Kısa zamanda Türkiye CHP iktidarını görecektir. İktidara geldiğimizde gülmeyen yüzleri güler hale getireceğiz. Üreticinin ürününün hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 15 Temmuz gecesi sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığını iddia etti. Peker, Soylu'ya hitaben,''15 Temmuz’da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde kalaşnikof marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil.'' ifadesini kullandı. Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu ağustos ayında AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Tomakin'e bir kasa kalaşnikof silahların teslim edildiğini, silahları getiren araçta Esenyurt AKP Gençlik kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay'ın olduğunu öne sürdü.