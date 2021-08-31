CHP’li Ağbaba’dan, Bingöl yangını için çağrı: Havadan müdahale gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bingöl’deki orman yangının büyüme ihtimali olduğuna dikkat çekerek, yangına havadan müdahale çağrısı yaptı. Ağbaba, “Yangının büyümeden kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.

Ağbaba ve beraberindeki heyet orman yangınının başladığı Bingöl Yayladere’ye gitti. Burada konuşan Ağbaba, bugün yangına havadan müdahale yapıldığını ve müdahalenin yarın da süreceğini söyleyerek, “Adana Büyükşehir Belediyemiz yarın buraya, ihtiyaç olan tanker ve itfaiye aracını gönderecek, elemanlarıyla beraber. Bir an önce Yayladere’deki yangına da havadan müdahalenin ihtiyaç olduğunu arkadaşlarımız ifade ediyor” dedi.

''Yayladere hem Pülümür hem de Nazmiye ilçemiz ile sınır''

Ağbaba, Yayladere’deki yangına havadan müdahale olmazsa büyüme ihtimali olduğunu vurgulayarak, “Yayladere hem Pülümür hem de Nazmiye ilçemiz ile sınır. Yangının büyümeden kontrol altına alınması gerekiyor” diye konuştu. (ANKA)