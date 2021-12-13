CHP'li Ağbaba'dan Bakan Nebati'ye: Halkın parasıyla kumar oynuyorlar, kaybedince de üzülecek kadar hassaslar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Peki ekonomi modeliniz ya tutmazsa?" sorusuna, "Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım" yanıtı vermesini eleştirdi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Bakan, "modeliniz ya tutmazsa?" sorusuna "üzülürüm" yanıtını vermiş. Halkın parasıyla kumar oynuyorlar. Kaybedince de üzülecek kadar hassaslar Aman siz üzülmeyin, 84 milyon bu pahalılıkta yaşam savaşı verir. İşçi de ucuz işgücü olarak köleliğe devam eder" ifadesini kullandı.