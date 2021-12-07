CHP’li Ağbaba’dan Bakan Dönmez’e: Yalan söylüyorsunuz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili, "Enerji tasarrufu sağladı, depresyonu azalttı" açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e "Yalan söylüyorsunuz!" tepkisini gösterdi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalıcı yaz saati: Enerji tasarrufu sağlamış, depresyonu azaltmış sayın Fatih Dönmez yalan söylüyorsunuz! İnsanlar karanlıkta uyanıyor, okula/işe gidiyor, gün yüzü görmüyor. Türkiye'yi dünyanın en mutsuz ülkesi yaptınız! Bari susun, şu akıldışı uygulamayı savunmayın artık." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Bakan Dönmez: Kalıcı saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bir çalışmamız yok