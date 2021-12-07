Bakan Dönmez: Kalıcı saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bir çalışmamız yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasının saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukları önlediğini savunarak, “Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh (kilowatt) olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL’dir” dedi. Dönmez, mevcut saat uygulamasını değiştirmeye yönelik bir çalışma bulunmadığını söyledi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kalıcı yaz saati uygulaması hakkında Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na bir önerge verdi.