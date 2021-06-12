CHP'li Ağbaba'dan "Araçlara çantalar dolusu para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz" diyen Cemil Çiçek'e: Bu soruyu her hafta toplandığın Erdoğan’a sorsana

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek’in “Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bunu görmezden gelebilir misiniz” açıklamasına ilişkin olarak, “Bu soruyu her hafta toplandığın Erdoğan'a sorsana" dedi.

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası üyesi milletvekilleri, bölge ziyaretleri kapsamında Bingöl’ün ardından Diyarbakır’a gitti.

Esnaf Masası Başkanı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in “Araçlara çantalar dolusu para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?” sözlerine yönelik şunları söyledi:

“Cemil Çiçek keşke bu soruyu her hafta toplandığı Erdoğan’a sorsaydı ya da Süleyman Soylu’ya veya Binali Yıldırım’a sorsaydı. Sen eskiden bakanlık yaptın, şimdi AKP’nin en etkili siyasetçilerinden birisin. İyi polis kötü polis rolünü oynamayı bırakın. Çantalar dolusu parayı, 10 bin dolar maaşı kim aldı, sen biliyorsun. Temiz rolü oynayacak ya... Pisliğe bulaşmamış kimse yok. Bu soruyu kamuoyuna değil,her hafta toplandığın Recep Tayip Erdoğan’a sor. Bir de ‘görmezden gelinemez’ diye söylüyorlar, görmezden gelen Recep Tayyip Erdoğan. Kamuoyu her şeyi görüyor, biliyor. Normalde Erdoğan’ın konuşmadığı tek bir konu bile yok. Şimdi bu konuyla ilgili de cevap versene. Eski milletvekilinin dövülmesini, milletvekillerinin suç örgütleri tarafından maaşa bağlanmasını, milletvekilinin arabasına çantalar dolusu para bırakılmasını, Hürriyet Gazetesi'nin basılmasını herkes zaten görüyor. Cemil Çiçek’e günaydın diyoruz.”

"Sen bu soruları Erdoğan'a sor"

“Seçim için dağıttıkları kahveler suç örgütü tarafından karşılanıyor. Suç örgütü lideri yurdun dört bir yanında onlarca miting yapıyor. Sezgin Baran Korkmaz’a ‘sana soruşturma açılacak, yurtdışına kaç’ deniliyor. 750 milyon dolar, medya grubu almak için yandaşa kredi veriliyor. Bunların onda biri CHP’de olsaydı yer yerinden oynardı. AKP’deki sessizliğin nedeni, hepsinin bir şekilde bu konuyla ilişkili olması. Sorulacak soru çok. 10 bin dolar maaş alan hangi ahlaksız diye bir kez daha soruyoruz. 10 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakıp, 20 milyona yakın kişiyi sosyal yardıma muhtaç etmişsin. Bu işin içerisinde AKP’den bulunmayan siyasetçi yok. Dünya alem biliyor ki, bu skandalların Erdoğan’la da ilişkisi var, AKP’li bakanlarla da ilişkisi var. Cemil Çiçek, sen Erdoğan’a bu soruları sor. Sorabilir misin bilmiyorum; çünkü ucu sorduğun adama da gidiyor. Herkes biliyor, geminin su aldığını, herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor, zarların hileli olduğunu ve herkes biliyor AKP’nin gideceğini. Erdoğan ‘Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye’yi suç örgütlerinin tasallutundan kurtardık’ diyor. Kurtarılmış hali buysa vah ülkemin haline. Senin küçük ortağın daha dün mafya liderini cezaevinde ziyaret etmedi mi? Mafya liderine özel af çıkarılmadı mı? Ülkeyi Dallas’a çevirdiler, kimin eli kimin cebinde belli değil."

TIKLAYIN - Cemil Çiçek: Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var, bunu görmezden gelebilir misiniz?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'çanta çanta' para verdiği milletvekili açıklamalarına isim vermeden göndermede bulunarak, "Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?” düşüncesini dile getirmişti.