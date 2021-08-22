CHP'li Ağbaba: Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi" açıklamasını yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi, Fatih'te 4 kardeş elektrik borcunu ödeyemediği için intihar etti, her 'müjdeden' sonra elektriğe, doğalgaza zam geldi... Halk elektrik faturası değil, ampulün faturasını, Saray'ın itibarını ödüyor" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | "Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesinden bu yana enerji faturaları tam 35 kez zamlandı”