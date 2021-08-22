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Ekonomi

CHP'li Ağbaba: Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi

"Halk elektrik faturası değil, ampulün faturasını, Saray'ın itibarını ödüyor"

22 Ağustos 2021 13:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi" açıklamasını yaptı. 

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Borcunu ödeyemediği için 3,7 milyon hanenin elektriği kesildi, Fatih'te 4 kardeş elektrik borcunu ödeyemediği için intihar etti, her 'müjdeden' sonra elektriğe, doğalgaza zam geldi... Halk elektrik faturası değil, ampulün faturasını, Saray'ın itibarını ödüyor" ifadesini kullandı. 

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