"Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesinden bu yana enerji faturaları tam 35 kez zamlandı”

AKP iktidarının, “Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağı” söylemiyle kamuoyuna duyurduğu Karadeniz’deki doğalgaz rezerviyle ilgili müjdenin üzerinden bir yıl geçti. Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ağustos 2020’de açıkladığı doğalgaz müjdesi, faturalarda indirim beklentisi yaratırken vatandaş her ay düzenli yapılan zamlarla karşılaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bir yıl içinde akaryakıt, elektrik ve doğalgaz olmak üzere enerji faturalarının tam 35 kez zamlandığına dikkati çekti.

CHP’li Akın’ın hesabına göre, akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 25, doğalgaza yedi, elektriğe ise üç kez zam yapıldı.

Doğalgaza yedi kez zam

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP’li Akın, yaptığı çalışmada, doğalgaz müjdesinin ardından enerji faturalarına gelen zamları derledi. Buna göre; konut doğalgaz tarifesi, 1 Ocak 2021’den itibaren Haziran 2021’e kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zamlandı. Doğalgazdaki zamların toplamı yüzde 18,88 oldu. Müjdenin ardından bir yılda yapılan zamlar dikkate alındığında ısınma amacıyla ortalama 300 metreküp tüketimde aylık fatura ortalama 102 lira zamlanmış oldu.

Elektrikte yüzde 29 artış

Müjdenin verildiği Ağustos 2020’den bugüne elektrik faturaları da üç kez zamlandı. Konutlarda kullanılan elektrik tarifesi 1 Ekim 2020’de yüzde 5.75; 1 Ocak 2021’de yüzde 6 ve son olarak 1 Temmuz 2021’de yüzde 15 oranında zamlandı. Müjdenin ardından elektrik zamlarının toplamı yüzde 29.76’ya ulaştı. Buna göre bir hanenin ortalama 230 kilovatsaat elektrik tüketimi, yapılan zamlarla aylık yaklaşık 52 lira arttı.

Pompaya yansıyan 25 akaryakıt zammı

Doğalgaz müjdesi sonrasında akaryakıt ürünlerine toplam 25 kez zam yapıldı. Eşel mobil sistemiyle gerçek zamların yansıtılmamasına karşın, pompa fiyatları benzinde 11, motorinde 8, LPG otogazda ise altı kez arttı. İstanbul’da litre fiyatı 6.52 lira olan benzin 7.75 liraya; litre fiyatı 6.07 olan motorin 7.25 liraya; litre fiyatı 3.93 lira olan LPG otogazın fiyatı ise 5.05’e yükseldi. Müjdenin ardından geçen bir yıl içerisinde akaryakıt ürünlerine gelen zamlar nedeniyle bir aracın 50 litrelik yakıt deposu dolduğunda benzinde 61.5 lira; motorinde 59 lira; LPG otogazda ise 56 lira daha fazla ödeme yapılıyor.