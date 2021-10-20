CHP'li Ağbaba: Artık "aylık" zamlar da yetmiyor, bir ay içinde üç-dört kere zam yapılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba benzin ve motorin zammının ardından LPG'ye 22 kuruş zam yapılmasına "Artık "aylık" zamlar da yetmiyor. Bir ay içinde üç-dört kere zam yapılıyor. Mini mini zamlar, mini mini maaşlar ülkesi.." sözleriyle tepki gösterdi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 22 kuruş zam gelirken, artışın ardından LPG otogaz İstanbul'da 6,13'ten, Ankara'da 6,17'den ve İzmir'de 6,03'ten satılacak.

Mini mini zamlar, mini mini maaşlar ülkesi"

Twitter hesabından yapılan zamları eleştiren Ağbaba, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Elektrik, doğalgaz, motorin derken en son LPG otogaza da 22 kuruş zam yapıldı. Artık "aylık" zamlar da yetmiyor. Bir ay içinde üç-dört kere zam yapılıyor. Mini mini zamlar, mini mini maaşlar ülkesi.."

Söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Geçen hafta da benzine 37, motorine 41 kuruşluk zam yapılmıştı.