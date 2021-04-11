CHP'li Ağbaba: Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ü yurda dönmemiş, İçişleri Bakanı nerede?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmediğini hatırlatarak, "İçişleri Bakanı nerede?" diye sordu.

TIKLAYIN | AKP’li belediyenin projesiyle Almanya’ya gönderilen 43 kişi geri dönmedi

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ü yurda dönmemiş. 7 Yaşındaki çocuğun sosyal medyasını takip edenler nerede? İçişleri Bakanı nerede? Organize bir suçla karşı karşıyayız. Bu organize işin içinde Yeşilyurt Belediyesi var, dernek var, şirket var." ifadesini kullandı.