CHP'li Ağbaba: Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 61,14 ve Mart ayı enflasyonunun ise yüzde 5,46 olarak açıklanmasını değerlendirdi. Ağbaba, "Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba “Resmi enflasyon oranı yüzde 61 ile 20 yıllık rekor devam ediyor. Üretici fiyat endeksi ise Mart 1995 ten itibaren en yüksek seviyede” diye kaydetti.

CHP’li Ağbaba’nın açıklaması şu şekilde:

“TÜİK resmi enflasyon oranı yüzde 61 ile 20 yıllık rekoru gözler önüne serdi. Üretici fiyat endeksine baktığımızda bu rakamın Mart 1995'ten itibaren en yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz. Bu ekonomik buhran, daha önceki 1994 krizinden çok daha kötü. 94 krizi birkaç ay sürmesine rağmen, yaklaşık 4 yıldır süregelen bu krizin etkisi ne yazık ki çok daha uzun süre devam edecek. AKP 20 yıl önce yüzde 29,7 ile devraldığı enflasyonu resmi verilere göre yüzde 61 çıkartarak yüzde 106 oranında artırdı. Öte yandan üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas her ay yeni rekorlar kırıyor. ÜFE ile TÜFE arasındaki fark yüzde 53,83'e çıktı. Bu durum çok kısa sürede tüketiciye de yansıyacak. Yüzde 60'ı aşan tüketici enflasyonumuz dört nala üç hanelere doğru gidiyor. Dünyada ekonomisi bu kadar hızlı kötüleşen başka bir ülke yok.”

"Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz"

“Tarafsız uzman iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)’ın açıkladığı yüzde 142’lik enflasyon ise ekonominin uçurumdan yuvarlandığının en açık göstergesi. ENAG enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki arasında 81 puan üzerinde bir fark var. İki rakam arasındaki uçurum TÜİK’in her geçen ay manipülasyonda daha da ustalaştığını gösteriyor. “Gözlerime bakın, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” diyen Bakan Nebati ne diyordu: ‘Enflasyon Ocak'ta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur.’ Bu gidişle tek haneli enflasyon artık hayal ürünü bile olamaz. Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz. Ülkeyi bu duruma getiren Baş Ekonomist’in iktisat bilgisi ve ekibiyle Nebati’nin ışıltısıdır.”

"Asgari ücrete derhal ek zam yapılmalı!"

“Temel gıdalar başta olmak üzere iğneden ipliğe her gün yeni zamlarla karşılaşıyoruz. Öyle ki, artık zamlar değil, zam yapılmaması haber oluyor. TÜİK’in manipülasyonla paylaştığı madde sepetindeki ürün artışları bile durumun vahametini gözler önüne sermek için yeterli. TÜİK’in bir yıllık ürün artışlarına bakıldığında margarinin yüzde 160, yumurtanın yüzde 98, domatesin yüzde 126, salatalığın yüzde 193, makarna yüzde 95, ekmek yüzde 73, nohut yüzde 118, tavuk etinin yüzde 88 arttığını görüyoruz. Üretici enflasyondaki rekorla bu fiyatların daha da artacağı açık ve net ortada. Bu durumda yapılması gereken en acil iş asgari ücretin artırılmasıdır. Asgari ücrete derhal ek zam yapılarak 10 milyon asgari ücretliye ‘nefes zammı’ yapılmalıdır. Bu şartlarda vatandaşlarımızın özellikle asgari ücretli ile emeklinin hayatını sürdürebilmesi imkânsız hale gelmiştir. Yetkililere çağrımızı yineliyoruz.”

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