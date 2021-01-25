CHP'li Ağbaba: 2020 yılında en az 100 bin esnaf kepenk kapattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bazı dostlar geldi, 'Dükkânlar kapanıyor' dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok" sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, geçen cuma günü Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu yöneticilerini kabulünde yaptığı konuşmada, "Bazı dostlar geldi, 'Dükkânlar kapanıyor' dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok" demişti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yer alan kapanan işyeri rakamlarının Erdoğan'ı doğrulamadığını belirten Ağbaba, 2020'de her gün en az 273 esnafın iflas ettiğine işaret etti:

"Zamanında darbe girişimini eniştesinden, ekonomiyi damadından öğrenen Erdoğan'ın esnafın içler acısı halini 'bazı dostlarından' öğrenmesi bizi şaşırtmadı. Saray'da lüks ve şatafat içinde yaşayıp ekmek derdini anlatana keyif çayı fırlatan birinden esnafın halini anlamasını da beklemiyorduk zaten. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre 2020 yılında en az 99 bin 588 esnaf meslekten ve sicilden terkini gerçekleştirerek kepenk kapattı. Bir başka deyişle 2020 yılında her gün ortalama en az 273 esnaf iflas etmiş oldu. 2020 yılında toplamda 80 bin 166 esnaf sicil terkini gerçekleştirirken, 19 bin 422 Esnaf ise meslek terkinini gerçekleştirdi. 2019 yılında ise bu oran 114 bindi, yani son iki yılda toplamda en az 213 bin esnaf sicilden ve meslekten terkini yaparak kepenk kapatmış oldu."

İstanbul başı çekiyor

Veli Ağbaba, 2020'de kepenk kapatan esnafların en yoğun olduğu 5 ilin ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olduğunu ifade etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarla Sicil Gazetesi verilerine göre işlerini kapatmak zorunda kalanların bu 5 ile dağılımı şöyle: