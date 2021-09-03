CHP'li Ağbaba: 2004 yılından bugüne en yüksek ağustos ayı enflasyonunu gördük

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘’Ağustos ayında adeta rekorların enflasyonunu yaşadık. Kara deliğe dönüşen enflasyon önüne geleni yutmaya devam ediyor’’ dedi.

Ağbaba, "Temmuz ayında virgül farkı ile yüzde 19’luk faiz oranının gerisinde kalan enflasyon oranı, Ağustos ayında yüzde 19,25 ile Merkez bankasının politika faizini geride bıraktı. Enflasyon farkı Ağustos ayında yüzde 11,65’e yükselirken, Memurlara ve emeklilere 2020’nin son altı ayı için verilen yüzde 8,45’lik zamdan da eser kalmadı. Ağustos ayında en yüksek artış ise yüzde 29 ile gıda enflasyonunda gerçekleşti. Gıda enflasyonu 28 ayın zirvesine yerleşti. Dar gelirli yurttaşlara Ağustos ayında düşen ise daha fazla açlık ve daha fazla yoksulluk oldu." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"2004 yılından bugüne en yüksek ağustos ayı enflasyonunu gördük"

"İktidar sürekli olarak ekonomide yeni rekorlar kırdığımızı açıklayadursun, kırdığımız tek rekor yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıdır. Türkiye, yüzde 19,25 enflasyonu ile 2004 yılından bugüne en yüksek Ağustos ayı enflasyonunu yaşadı. Yeni rejimde sürekli olarak porsiyonları küçülen emekçilerin mutfağındaki ateş, evin her yerine sıçramış oldu. Sözde cihan devleti olacağız sözü verilen yeni rejimin 38 ayının 36’sı çift haneli enflasyonla geçti. Artık bir kara deliğe dönüşmüş olan enflasyon önüne geleni yutmaya devam ederken, iktidarın sözde büyüme laflarından da eser kalmadı."

TIKLAYIN | Enflasyon ağustosta yıllık yüzde 19.25'e yükseldi; politika faizini aştı