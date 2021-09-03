Enflasyon ağustosta yıllık yüzde 19.25'e yükseldi; politika faizini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre; ağustosta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 arttı.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 11,65 artarken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

TÜFE'nin aylık yüzde 0,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 18,7 seviyesine sınırlı gerilemesi bekleniyordu.

Yıllık enflasyonun Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk politika faizinin üstünde gerçekleşmesi dikkat çekti. Merkez Bankası yaptığı açıklamalarda faizin, enflasyon oranının üzerinde tutulacağına işaret ediyordu.

Öte yandan yurt içi üretici fiyat endeksi ise ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,52 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,51 artarken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,34 artış gösterdi.

Gıda fiyatları yıllık yüzde 22,91 arttı

Artış yaşanan gruplara yıllık bazda bakıldığında; en düşük artış yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma oldu.,

Aylık en düşük artış giyim ve ayakkabı olurken, en çok artış gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü

Aylık bazda ise düşüş gösteren ana gruplar; yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,31 ile sağlık ve yüzde 0,58 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası oldu.

Çekirdek enflasyon geriledi

Temmuzda yüzde 17,22 olan yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16,76'ya geriledi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,14 artış gerçekleşti.