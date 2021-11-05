CHP'li Ağbaba: 19 yılda açıkları kapatmak şöyle dursun, neredeyse 200 kat artmış; AKP dünya siyasi tarihinin en büyük kara deliğidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; AKP’nin SGK ile ilgili düzenlemeleri çıkarırken “kara delikleri kapatıyoruz” dediğini anımsattı ve “Türkiye, hatta dünya siyasi tarihinin en büyük kara deliği AKP iktidarıdır” dedi. AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın tepki göstermesi üzerine Ağbaba, "Gocunuyorsan gocun, utanıyorsan utan. Mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili kim?” karşılığını verdi. Ağbaba ayrıca SGK'nın açığının AKP döneminde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 bütçesi üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"AKP, SGK ile ilgili kanunları çıkarırken, ‘kara delikleri kapatıyoruz’ demişti. Kara delik demişken… Türkiye hatta dünya siyasi tarihinin en büyük kara deliği AKP iktidarıdır. 19 yılda AKP’nin yutmadığı değerimiz, birikimimiz neredeyse kalmadı. Dış politikada 90 yıllık hariciye geleneğimizi yuttunuz. Osmanlı’dan beri gelen kutsal saydığımız vakıf kültürümüzü yuttunuz, kirlettiniz. Kurumları yuttunuz. Merkez Bankası’nı yuttunuz. En son Boğaziçi geleneğini atadığınız rektörle yuttunuz. Ahlakı yuttunuz, ahlakı. Dezenfektan satan bakan, 10 bin dolar alan siyasetçi, Sedat Peker ile barışmak için araya gazeteci sokan bir suç işleri bakanı, uyuşturucu baronlarına kadın servisi yapanlar, yine uyuşturucu baronunu cezaevinden çıkaranlar. Fakir fukaranın 128 milyar dolarını yuttu. SGK’da kara deliği söyleyenler Türkiye’yi kara delik gibi yuttu.”

Ağbaba'nın konuşması AKP’li milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. AKP'li Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın araya girmesiyle, Ağbaba konuşmasına devam etti.

Ağbaba, “Memlekette ahlakı bitirdiniz, ahlakı. Hala memlekette kadın servisi yapanlar içinizde barınıyorsa, hala mafyaya iş birliği yapanlar bundan utanmanız lazım” dedi.

Bunun üzerine AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Sen nerelerden besleniyorsun, onu söyle” dedi. Ağbaba, “Bundan utanmanız lazım, sadece onu söyleyeyim. Gocunuyorsan gocun, utanıyorsan utan. Mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili kim?” karşılığını verdi.

Cora, “Kimse, çık sen söyle” dedi. Ağbaba ise “Ya da İçişleri Bakanı, gazetecileri devreye soktu mu, cevabını ver. Susturun bunu. Cora, ucu dokunuyor mu sana? Dokunuyor herhalde, alındın” diye konuştu.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın “Sesimizi değil sözümüzü yükseltelim. Söz verdiğimizde siz de Sayın Cora, fikrilerinizi ifade edersiniz” dedi.

"19 yıldır açıkları kapatmak şöyle dursun açık neredeyse 200 katına çıkmış"

Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008’de yeniden yapılandırılarak yürürlüğe giren 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu üzerinden 14 yıl geçti. AKP iktidarı üzerinden 14 yıl. Görüyoruz ki 19 yıldır açıkları kapatmak şöyle dursun açık neredeyse 200 katına çıkmış durumda. AKP döneminde uygulanan yanlış politikalar yüzünden sosyal güvenlik sistemi mali açıdan sürdürülebilirliğini kaybetmiş durumda. Sosyal devlet anlayışına sahip ülkelerde sosyal politikaların asıl amacı vatandaşların işsizlik yaşlılık durumlarında gelir güvencesi ve sağlık hizmetlerine erişebilmesidir. Oysa gelinen noktada devleti bir şirket gibi yönettiğini iddia eden iktidarın uyguladığı yanlış politikalar sonucunda sosyal güvenlik sistemini içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan ve AKP sözcüleri 2010 yılından bu yana genel başkanımızın genel müdürlük yaptığı SSK kurumu üzerinden partimizi eleştirmekte. Ayrıca hemen hemen her konuşma da SSK bir sakız gibi AKP sözcülerinin çiğnediği ve manipüle ettiği bir durumdadır. Tüm beceriksizliklerini tüm eksikliklerini AKP, SSK yalanlarıyla kapatmaya çalışıyor. Adeta çeyrek asır hatta 30 yıl öncesini bahane ederek kendi çapsızlıklarını kendi bilgisizliklerini örtmeye çalışmaktalar."

"AKP iktidarı döneminde 2003-2021 yılları arasında SGK'nın toplam açığı 444.5 milyar"

"Kılıçdaroğlu’lu SSK yılları bu iktidar dönemine yıllarca iyice araştırıldı, Kılıçardoğlu’nun açığını bulmak için özel hafiyeler özel müfettişler görevlendirildi. Bir kuruş usulsüzlük bir kuruş yolsuzluk bulunmadı ayrıca bu açık verme yalanını da rakamlara bakarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev yaptığı 1992 ile 99 yılları ki 99’da sadece iki ay SSK’da çalışmıştır. SSK'nın toplam açığı 2,6 milyar. Oysa AKP iktidarı döneminde 2003-2021 yılları arasında SGK’nın toplam açığı 444,5 milyar. AKP’nin SSK açığı Kılıçdaroğlu döneminin tam 170 katı. Emeklilik şartı o günlerde kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl ve 5000 prim çalışma şartına tabiydi. O günlerde kadınlar 38 yaşında erkekler ise 43 yaşında emekli olma hakkına sahipken şu an ise emekliliğe ulaşabilme yaşı 65’tir. 1 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren düzenleme ile kadın ve erkek için prim gün sayısı 7200 güne çıkarıldı… Buna rağmen Kılıçdaroğlu’nu suçlamak için insanın utanma duygusunu kaybetmesi gerekiyor. Ülkeyi ya da SGK’yı kim yönetir. Bu ülkeyi yönetenler Süleyman Demirel, Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan değil Kılıçdaroğlu’muydu o dönemde. Bu mantığa göre Sayın Bakan siz şimdi aradan çıkın, çekilin bu bütçeyi ya da eleştirilerimizi SGK Başkanı’na yapalım."

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumunu anımsatan Ağbaba, "Burada EYT ile ilgili HDP grubunun, MHP grubunun, İYİ Parti grubunun ve CHP grubunun seçimden önce vermiş olduğu sözü hatırlatmak istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar ya da son MHP’nin red vermesiyle emeklilikte MHP’ye takılanlar" dedi.

"Getirin Teklifinizi ilk imzayı ben atacağım"

MHP Milletvekili Plan Bütçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Faruk Aksu’nun, 'asgari ücretten vergi kaldırılsın' açıklaması anımsatan Ağbaba, şunları söyledi:

"Asgari ücretli hayat pahalılığından, enflasyondan en çok etkilenen kesim. Avrupa’da, Arnavutluk’tan sonra en düşük asgari ücret veren ülke Türkiye. Bir başka durum, asgari ücret olağan ücret haline gelmiş durumda. Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı tüm çalışanlar içinde yüzde 43 (gerçekte yüzde 57). Ayrıca dünyanın en ucuz iş gücü olarak bilinen Çin’de dahi asgari ücret 385 dolar iken, 3 Kasım itibariyle Türkiye’de asgari ücret 292 dolar. Burada geçtiğimiz günlerde MHP Milletvekili Plan Bütçe Komisyonu Başkanvekili Sayın İsmail Faruk Aksu, 'asgari ücretten vergi kaldırılsın' açıklaması yaptı. Buradan Sayın Aksu’ya çağrı yapıyorum. Getirin teklifinizi, ilk imzayı ben atacağım. Hemen şimdi hazırlayalım kanun teklifini. İlk maddesi 'gelirlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmamalı' olsun. Bir başka konu asgari ücretlinin temel gıda ürünlerine göre durumu. Geçen yılın Ekim ayından 2021 Ekim ayına asgari ücretlinin sofrasından en az. 149 kg domates, 358 kg patates, 56 paket makarna, 63 kg tavuk eti azalmış durumda. Asgari ücretli bu kış evini ısıtmak için geçen yıla göre 700 kg daha az kömür alabiliyor.

"Türkiye yoksul hiç kimseyi bırakmayacağız"

Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu geçmiş durumda ve bu tarihimizin en büyük oranı. Hele hele genç işsizliği korkunç boyutlara ulaşmış durumda. TÜİK’e göre her üç gençten biri işsiz. Sokağa göre ise her iki kişiden biri işsiz. Sayın Bakan siz yeni bir bakansınız. İşe alımlarda liyakati esas kılmalısınız, vakıf üyeliği veya tarikat üyeliğini değil. Üzerinizde işsiz bütün gençlerin vebali var. ..İktidarımızda biz ne yapacağız: Düşünün, ana muhalefetteyken taşerona kadroyu, emekliye ikramiyeyi, asgari ücrete zammı verdik, iktidarda neler yapacağımızı siz bir düşünün. Emekliye mutlaka Ramazan ve Kurban Bayramlarında bir asgari ücret ikramiye vereceğiz, emekli maaşlarına zam yapılacak ve emeklilerin ekonomik büyüme paylarını almasını sağlayacağız. Çok zaman yok ama aile desteği sigortası kurarak Türkiye’de yoksul hiç kimseyi bırakmayacağız, 3600’ü getireceğiz, taşeronların kadroya geçiş sürecinde yararlanamayan işçilere kadro vereceğiz, EYT sorununu çözeceğiz.” (ANKA)