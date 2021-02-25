CHP'li Adıgüzel, yanıtlanmayan soru önergelerini TBMM'deki ağaca astı

CHP'li Mustafa Adıgüzel yanıtsız kalan soru önergelerini Meclis bahçesinde ağaca astı.

Adıgüzel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya pandemi sürecinde 128 soru yönelttiğini ancak sadece birine yanıt geldiğini söyledi. Adıgüzel, "Belki bu şekilde görür diye asıyorum. Bu ağaç bir adak ağacı değil, önerge ağacı da değil. Arkamda gördüğünüz bina da yatır değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi." dedi.

Adıgüzel, “Belki bu şekilde görür diye Meclis’in bahçesinde; Genel Kurul ve AKP Grubu önündeki bu ağaca asıyorum. Bu ağaç bir adak ağacı değil, önerge ağacı da değil. Arkamda gördüğünüz bina da yatır değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi… Sağlık Bakanı bizim sorularımıza cevap verecek. Sayın Erdoğan da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorularına cevap verecek demokrasilerde böyledir” ifadesini kullandı.

ANKA'da yer alan habere göre Adıgüzel şunları kaydetti:

"Bu önergeleri resmi yollardan gönderdik, görmedi. Belki bu şekilde görür diye Meclis’in bahçesinde Genel Kurul ve AKP Grubu önündeki bu ağaca asıyorum. Bu ağaç bir adak ağacı değil, önerge ağacı da değil. Arkamda gördüğünüz bina da yatır değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sağlık Bakanı milletin vekilinin sorduğu sorulara cevap verecek. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu sorulara cevap verecek. Demokrasi bir hesap verme denetleme sistemidir. Biz görevimizi yapıyoruz”