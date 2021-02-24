CHP'li Adıgüzel yanıtlanmayan soru önergelerini Meclis'teki ağaca astı: Arkamda gördüğünüz bina yatır değil

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis’te ilginç bir eyleme imza atarak, yanıtsız kalan soru önergelerini ağaca astı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya pandemi sürecinde 128 soru yönelttiğini ancak sadece birine yanıt geldiğini dile getiren Adıgüzel, “Belki bu şekilde görür diye Meclis’in bahçesinde; Genel Kurul ve AKP Grubu önündeki bu ağaca asıyorum. Bu ağaç bir adak ağacı değil, önerge ağacı da değil. Arkamda gördüğünüz bina da yatır değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi…" dedi.

Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte TBMM'de milletvekillerinin denetim görevini yerine getirememesini, ilginç bir eylemle protesto etti. Adıgüzel, cevapsız kalan 28 soru önergesini TBMM Bahçesindeki bir ağacın dallarına tek tek astı.

Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı’na pandemi sürecinde 28 soru önergesi ile 128 soru sorduğunu ve bu sorulardan 127’sine yanıt alamadığını açıkladı. Sadece SMA ile ilgili bir soruya yanıt geldiğini, onun da olumsuz sonuçlandığını belirten Adıgüzel, “Bu önergeleri resmi yollardan gönderdik, görmedi. Belki bu şekilde görür diye Meclis’in bahçesinde Genel Kurul ve AKP Grubu önündeki bu ağaca asıyorum. Bu ağaç bir adak ağacı değil, önerge ağacı da değil. Arkamda gördüğünüz bina da yatır değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sağlık Bakanı milletin vekilinin sorduğu sorulara cevap verecek. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu sorulara cevap verecek. Demokrasi bir hesap verme denetleme sistemidir. Biz görevimizi yapıyoruz” dedi.

Adıgüzel, şöyle devam etti:

“Bu soruları iş olsun diye sormuyorum; bilgiye, sahadan gelen değerli verilere dayalı. Modern demokrasilerde iktidarlar bu şekildeki önergelere bir fırsat gözüyle bakıp faydalanmaya çalışır. İddia ediyorum. Sağlık Bakanı bu cevap vermediği 127 soruyu dikkate alsaydı; şu anda pandemide çok daha iyi bir yerde olurduk. Bu kadar hastalıkla bu ülke boğuşmazdı. Bu önergeler de belki yüzlerce aşı kelimesi geçiyor. Aylardır uyarıyoruz, soruyoruz. Geldiğimiz nokta ne? İşte ortada herhalde sorduğumuz sorular bakana zor geldi. Sağlık Bakanı ısmarlanmış çanak sorulara değil bizim sorularımıza yanıt verecek.” (ANKA)