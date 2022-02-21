CHP’li Adıgüzel: Toprak insana doydu, Sağlık Bakanı yalana doymadı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in TÜİK’in koronavirüs ölüm istatistiklerini sorduğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2020 ve 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni verilerinin derleme sürecinin devam ediyor" yanıtını verdi. Adıgüzel, “TÜİK’e soruyoruz; Türkiye’nin vefat sayıları iki yıldır açıklanmıyor. O da diyor ki, bana bilgi gelmiyor. Nereden gelecek, Sağlık Bakanlığı’ndan. Toprak insana doydu, Sağlık Bakanı yalana doymadı” açıklamasını yaptı.

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, yıllar bazında, ülke genelinde toplam ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı ölüm istatistiklerini sormuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adıgüzel’in önergesine verdiği yanıtta şu değerlendirmeleri yaptı:

"2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni verilerinin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarında veri derleme süreci devam etmektedir"

“24 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2019’ verisine göre 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki toplam ölüm sayısı 435 bin 941'dir. Ayrıca Uluslararası Hastalık Sınıflaması 10. Versiyonu (ICD-10) çerçevesinde ‘A00-B99: Enfeksiyon ve parazit hastalıkları’ kaynaklı 2019 yılı içerisinde gerçekleşen ölüm sayısı ise 12 bin 95'tir.

2020 yılı verilerini içeren ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020’ istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmalar devam ettiğinden tamamlanmamıştır. Bu nedenle, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki toplam ölüm sayısı ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı toplam ölüm sayısı bilgisi, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmasının akabinde ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020’ haber bülteni ile açıklanacaktır. 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni verilerinin, istatistiklerinin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarında veri derleme süreci devam etmektedir.”

CHP Milletvekili Adıgüzel, Nebati’nin yanıtını değerlendirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Gerçek rakamları söyleseler, bu kadar yüksek vefat sayıları Covid-19 ile ilişkili olan çok yüksek rakamlar çıkacak"

“Artık cenazeleri yetişemiyoruz, kimine taziye yapıyoruz, kimine cenaze törenine kimine cenaze namazına… O kadar çok vefat eden var ki çevremizde. TÜİK’e soruyoruz; Türkiye’nin vefat sayıları iki yıldır açıklanmıyor. O da diyor ki, bana bilgi gelmiyor. Nereden gelecek, Sağlık Bakanlığı’ndan.

Toprak insana doydu, Sağlık Bakanı yalana doymadı. Şimdi gerçek rakamları söyleseler, bu kadar yüksek vefat sayıları Covid-19 ile ilişkili olan çok yüksek rakamlar çıkacak. Sadece Covid-19’u söyleseler, bu sefer diğer cenaze sayılarının neden olduğunu izah edemeyecekler. Tamamını söyleseler dünya rekoru kıracaklar. Bir algı çökecek, o yüzden insanlardan saklıyorlar.

Bu ülke, bu devlet yüz sene önce Gelibolu Kanlısırt’ta bir günde 3369 şehidin sayısını sayabildi. Bundan 80 sene önce, Erzincan depreminde bir anda ölen insanların sayısını sayabildi. 23 sene önce Gölcük’te bir anda yitip giden canların sayısını sayabildi ama iki yıldır teker teker aramızdan ayrılan canların sayısını sayamıyor, öyle mi? Size yazıklar olsun! Yeter artık, bu artık yüzsüzlük. Sağlık Bakanı bir de ne diyor, maskeleri indirecekmiş. Sağlık Bakanı önce kendi yüzündeki maskeyi indirsin ve o yüzü ortaya çıkarsın ve gerçekler ortaya çıksın. Sağlık Bakanı maskeyi indirecekse önce kendi maskesini indirsin, bu yalandan vazgeçsin. Türkiye artık gerçek vefat sayılarını bilmek istiyor. Dünyada bu şekilde kendi insanından kendi toplumundan ölen insanların sayısını saklayan başka bir ülke yok, başka bir devlet yok.”