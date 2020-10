CHP'li Adıgüzel: Sağlık Bakanı insanları yanıltıyor, günlük yeni vaka sayısı 12 binin üzerinde

CHP Ordu Milletvekili ve İç Hastalıkları Uzmanı Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 vaka sayılarının sadece 10’da birini açıkladığını iddia ederek, “Sağlık Bakanı, her gün insanların gözüne baka baka yanıltıyor. Türkiye’de pozitif yeni vaka, günlük 12 binin üzerinde. Sadece TBMM’de bile her 30 milletvekilinden biri hasta olmuş durumda. Bu kadar yaygın hastalık varken bu rakamları açıklamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor” dedi.

CHP Ordu Milletvekili ve İç Hastalıkları Uzmanı Mustafa Adıgüzel, ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı’nı şeffaf olmamakla eleştirdi ve Ordu’dan örnekler verdi. Adıgüzel, “Artık hastanelerde yer sorunu olduğu için pozitif vakalar evine gönderiliyor. Bu şekilde evine gönderilen ve hiçbir sağlık sorunu olmayan genç bir kadın, dört gün sonra evinde fenalaşarak tekrar hastaneye gönderiliyor. Ordu Devlet Hastanesi’nin acilinde benim de dahil olduğum yoğun bakım yeri arama çalışmaları sonuç vermeden dün hastayı kaybettik. Bu şekilde pozitif olduğu halde evine gönderilen yüzlerce insan, fındık bahçelerinde diğer sağlıklı insanlarla birlikte fındık topluyor” dedi.

“Sağlık Bakanlığı verilerin 10’da birini paylaşıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yoğun bakım yatağı doluluk oranının yüzde 64,8 olduğunu açıklamasına karşın Adıgüzel, sahadaki gerçeklerin farklı olduğunu iddia etti. Adıgüzel, “Sağlık Bakanı, her gün insanların gözüne baka baka yanıltmaktadır. Türkiye tarihinde olmamış bir şekilde yalan yanlış bilgilerle insanlar yanıltılmaktadır. Sağlık Bakanı, Doğu Karadeniz’deki 10 gün için toplam pozitif vaka sayısını 80 açıkladığı gün sadece Ordu’da yeni vaka sayısı 160 idi. Bizim sahadan aldığımız veriler, her 5 bin nüfusa karşılık bir yeni vaka olduğu doğrultusundadır. Bu şekilde Türkiye’de sadece pozitif yeni vaka günlük 12 binin üzerindedir. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı rakamlar bunun 10’da biri. Sadece TBMM’de bile her 30 milletvekilinden biri hasta olmuş durumdadır. Benim ilimde kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları dahil hastalığa yakalanmış durumdadır. Bu kadar yaygın hastalık varken akşamları kamera karşısına geçip olağandan çok daha düşük şekilde bu rakamları açıklamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

“Sahayla yüzleşmeli”

Adıgüzel, “Ben Sağlık Bakanı’nın sanal ortamlarda sanal rakamlar açıklamak yerine bizim gibi sahaya gelip gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyorum. Onun bu şekilde tıpa tıp aynı açıklamaları her gün yapması bile insanların konsantrasyonunu bozmakta ve biraz önce bahsettiğim olaylara sebebiyet vermektedir. İnsanları göreve davet etmeden önce kendisi yapması gereken görevi layıkıyla yapmalı” diye seslendi.