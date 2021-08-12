CHP'li Adıgüzel: Ordu'da fındık göçü nedeniyle vaka sayıları 10 kat arttı

CHP Ordu milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Karadeniz'de başlayan fındık hasadı için bölgeye giden mevsimlik işçiler ile vaka sayılarının arttığını belirterek, "Ordu’da son 15 günde vaka sayısı 40 tan 400’ün üstüne çıkarak 10 kat artış gösterdi" dedi.

CHP'li Adıgüzel, fındık hasatının başladığı bu günlerde üç bölge nüfusunun Doğu Karadeniz’de birleştiğini anımsatarak “Batıdaki metropollerde ikamet eden Ordu - Giresun - Samsun ve Trabzonlular fındık hasadı ve yaz sezonu nedeniyle bölgeye geldi. Buna ilave olarak doğu - güneydoğu illerinden vatandaşlarımız da mevsimlik işçi olarak bölgede. Aşılama hızının düşük olduğu doğu - güneydoğulu yurttaşlar ile her pik döneminde önde gelen metropollerden gelen insanlarımız bir aradalar. Bu buluşma, hem batıdan doğuya hem doğudan batıya hem de Doğu Karadeniz merkezinde yeni bir vaka artışına sonbahar gelmeden sebep olabilir. Ordu’da son 15 günde vaka sayısı 40 tan 400’ün üstüne çıkarak 10 kat artış gösterdi. Bu seviye ile geçen kış ortasındaki yüksek seviyelere yaz ortasında ulaştık. Bunun bölgeye gelen insanlarımızın kendi bölgelerine dönüşle ile birlikte ulusal boyuta da yansıması mümkündür” dedi.

"Bahçelerde risk yüksek değil"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, yetkililerin önlem alması gerektiğine dikkat çeken Adıgüzel, özetle şunları söyledi: “Fındık toplama işlemi açık havada olduğu için ve fındık ocakları belli bir mesafe konumunu sağladığından bahçelerde risk yüksek değil. Ancak konaklama, kapalı alanlarda ve bireysel temaslarda önlemleri elden bırakmamak ve hijyen kurallarına azami dikkat etmekte fayda var. Bununla ilgili yetkililerin de önlem alması denetlemesi gerekiyor.”