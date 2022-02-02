CHP'li Adıgüzel: Hükümet bilinçli şekilde sürü bağışıklığının ardına düşmüş

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Hükümet, 7 günlük tedavi süresi dolan vatandaşları topluma salarak, öğrencileri okula testsiz göndererek, pozitif olduğu bilinen insanları topluma bırakarak, riskli grupların tespitini yapmayarak bilinçli şekilde sürü bağışıklığının ardına düşmüş görünüyor" dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın aldığı son kararların, Koronavirüs salgınında vaka tespitinde zorluk yarattığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplumu yanıltmaya çalıştığını savunan Adıgüzel, hükümetin "virüsle doğal bağışıklama metodunu" kullandığını iddia etti. Adıgüzel, "Hükümet, 7 günlük tedavi süresi dolan vatandaşları topluma salarak, öğrencileri okula testsiz göndererek, pozitif olduğu bilinen insanları topluma bırakarak, riskli grupların tespitini yapmayarak bilinçli şekilde sürü bağışıklığının ardına düşmüş görünüyor" diye konuştu.

"Hükümet hem vefat hem de vaka sayılarını üçte bir oranında açıklıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 ve 2021 yılına ait vefat sayılarını açıklamadığını anlatan Adıgüzel, bu konudaki sorularına hiçbir kurumdan cevap alamadıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle vefat sayılarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Adıgüzel, "Pandemide bu hükümetin adı, 'üçte bir hükümeti'dir çünkü hem vefat hem de vaka sayılarını üçte bir oranında açıklıyor" dedi.

TURKOVAC aşısının kullanıma sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıgüzel, genetik temelli aşıların uzun vadedeki bazı olası etkilerinin araştırılması için bilim insanlarına fırsat verilmesini istedi.

CHP'li Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elindeki fındığı vaktinden önce piyasaya sürmesinin, gelecek yılın fındık fiyatında düşüşe yol açacağını savunarak, "TMO, eğer gelecek yılın fındık rekoltesi belirlenmeden erkenden fındık satarsa, özellikle Ferrero ve Türkiye'deki ortaklarına blok halinde el altından satış yaparsa, bunun bedelini ağır bir şekilde ödetiriz. Türkiye'deki kamu kurumunun bunu yapması, vatana ihanetle eşdeğerdir" sözlerini sarf etti.