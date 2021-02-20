CHP’li Adıgüzel: Fatsa’da altın  madeni alanını genişletmek için 4 bin 862 ağaç kesilecek

Ordu’nun Fatsa ilçesinin Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde tamamlandı. Ancak şirket bölge halkının tepkilerine rağmen şirket maden alanını genişletmek için ÇED süreci başlattı.CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, altın madeni alanını genişletmek için 4 bin 862 ağacın kesileceğini öne sürdü.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Adıgüzel, "Devletin resmi kurumları resmen yalan söylüyor ve saman altından su yürütüyor. Orman İşletme Müdürlüğü buradaki ormanda ağaç kesmek için ihaleye çıktı. Bu ağaç kesiminin altın madenine alan hazırlığı olduğu ile ilgili resmi evraklar da elimizde” dedi.

Bölgede incelemeler yapan Mustafa Adıgüzel Orman İşletme Müdürlüğü’nün bölgedeki ormanda ağaç kesmek için açtığı ihalenin sonuçlandığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı.

“Bu ağaç kesiminin altın madenine alan hazırlığı olduğu ile ilgili resmi evraklar da elimizde. 4 bin 862 ağaç kesilecek. 4 bin 862 can. Bu vicdana yurtseverliğe sığar mı? Kendinize gelin efendiler. Siz millet adına çevre ve orman adına mı görev yapıyorsunuz yoksa şirket adına mı? Hele ki içinde ‘orman' kelimesi bulunan bir kurumun yöneticilerinin ormanı katleden bir şirkete taşeronluk yapmasının nedeni olmaz, bedeli olur. Kimse kanunların etrafından dolanmaya ve oldubittiye kalkışmasın. ÇED’i alınmış bölgede süre bitimi ve kapasite artışı nedeniyle yeni ÇED süreci yapılmamış. Dahası ağaç kesimi planlanan alanın büyük bir bölümünün ise ÇED’i zaten hiç yok. Kabile devleti mi burası? Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrat Fatsa halkı da ağaçlar da direnecek. Bedeli ne olursa olsun”