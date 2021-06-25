CHP'li Adıgüzel'den Katar protokolü tepkisi: Bu ülkenin gençleri bunun hesabını size ödetecek

Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokole göre, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı’nın Katarlı tıp öğrencilerine eğitim ve askeri imkanlardan yararlanma olanağı tanıyan kararına “Bu ülkenin gençleri bunun hesabını size ödetecek” diye tepki gösterdi.

Mustafa Adıgüzel, Protokolün tıp, eczacılık ve diş hekimliği eğitimi alan Katarlı öğrencileri ilgilendirdiğini, ancak bu alanlarla ilgili olmayan Orduevi, askeri misafirhane, askeri hava ve kara ulaşım araçlarından faydalanma hakları tanındığını da belirtti. Adıgüzel, "Cumhurbaşkanlığı'nın Katarlı öğrencilere ayrıcalık tanıyan kararını şiddetle reddediyorum. Tam da üniversite sınavı öncesine denk gelen bu karar hem öğrencilerimizin hem de ailelerin motivasyonunu ve moralini bozmuştur. Daha sonra belki de katarlı tıp öğrencilerine eşit şartlarda çalışma imkânı vererek haksızlığa sebep olacaklar" diye konuştu.

Adıgüzel şöyle devam etti:

"Bunun gerekçesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunun gerekçesi nedir? Tank-palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektiniz dedik ama az söylemişiz. Siz devletin tüm kurumlarını ve imkânlarını Katar’a peşkeş çekmişsiniz. Bu ülkenin gençleri bir askeri tesisin kapısına gitse içeri almazsınız. Ama Katarlı öğrencilere bu hak tanınıyor. Sonra da diyorsunuz ki bu ülkenin gençleri neden ülkeden umudunu kesmiş. En büyük sebebi sizlersiniz. Maalesef gençlerimiz yabancı ülke vatandaşlarının yanında ikinci sınıf vatandaş yerine konuluyor. Bunun hesabını size, bu gençler de aileleri de ödetecek.”

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