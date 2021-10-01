CHP'li Adıgüzel'den Bakan Süleyman Soylu'ya: Kutu kutu pense, Adıgüzel yerse...

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, AKP Ordu İl Kadın Kolları Kongresi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi logolu hediye kutuları dağıtılmasına ilişkin “AK Parti Ordu İl Kadın Kolları kongresinde dağıtılan kolilerin Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi yok” dediğini aktardı. Adıgüzel, kongrede dağıtıldığını öne sürdüğü kutulardan birini göstererek, “Kutunun üzerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin logosu ve adı var. Kutu kutu pense, Adıgüzel yerse” dedi.

Mustafa Adıgüzel, 14 Ocak 2021 tarihinde Ordu'da AKP İl Kadın Kolları Kongresi’nde, Ordu Büyükşehir Başkanı Hilmi Güler imzalı hediye kutuları dağıtıldığını açıklamıştı. Adıgüzel, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nu yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi vermişti. Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada, Soylu’nun önergeye verdiği yanıtı ve Belediye’nin dağıttığını iddia ettiği kutuyu göstererek şunları söyledi:

“Önergeye Süleyman Soylu’dan yanıt geldi. Kutu dağıtımı ile Belediye’nin ilgisi olmadığını söyleyen Soylu’ya Adıgüzel'in bir sürprizi vardı. Meğer Adıgüzel 8 ay önceki kongreden bir kutu tedarik etmiş, dağıtım yapan kamyon ve personellerin resimleri de mevcuttu. Belediye logolu, başkan imzalı logolu kutu ile… Kutu kutu pense, Adıgüzel yerse.

Size yine AK Parti'nin bir kutu hikâyesini anlatacağım. Ama bu kutu ayakkabı kutusu değil, bu kutu başka kutu.14 Ocak 2021 tarihinde Ordu'da AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi de bu kongrede katılımcılara AK Partili üyelere bu pahalı kutulardan belediye kaynakları ile binlerce yaptırıp dağıttı. Ordu Büyükşehir kamyonları ve personelleri burada dağıtım yaparken görüntülenmişti. Ben de bu durumu bir soru önergesi ile İçişleri Bakanlığı'na sordum. 8 ay sonra, 21 Eylül’de Süleyman Soylu imzası ile cevap geldi. AK Parti Ordu il Kadın Kolları kongresinde dağıtılan kolilerin Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgisinin olmadığı yazıyor.

"Kutu kutu pense..."

Ben o gün o kutulardan bir tane tedarik etmiştim. Kutunun üzerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin logosu ve adı var. Belediye Başkanı Hilmi Güler'in adı ve imzası var. Bu kutulardan binlerce yapılıp dağıtıldı. İçindekiler hariç sadece bu gösterişli kutunun kendisi 45-50 TL. O da normal fiyatı. Yandaşların belediyeyi kaça kazıkladığını da bilmiyoruz. Çünkü daha önce ortaya çıkardığımız gibi 1 TL’lik kalemi 10 TL’ye kazıklamışlardı. Bakanlıktan gelen cevapta ‘Kutularla Ordu Büyükşehir’in alakası yok’ denildiği halde kutu elimizde, Büyükşehir’in kutusu. Birisi yalan konuşuyor. Sayın Süleyman Soylu mu? Sayın Hilmi Güler mi? Bana doğru cevabı verin yoksa kutuyu açacağım. Kutu kutu, pense Adıgüzel yerse.

"Kongreleri finanse ettiriyor"

Şimdi bu kutuyu açalım çünkü bu kadar devasa bir kutuda ne olduğunu herkes merak ediyor. İçinden küçük bir kolonya ve dezenfektan şişesi ile maske çıkıyor. Hani astarı yüzünden pahalı derler ya işte tam bu durum. Bu kutuyu binlerce yaptırıp kongrelerini finanse ettiriyorlar.

"İkisinden biri yalan söylüyor"

Millet açlıktan kırılıyor. Ekonomik koşullar altında eziliyor. Sizse gidip belediye kaynakları ile halkın parasını böyle ziyan ediyorsunuz. Sonra da sahil yoluna dandik nostaljik tramvay koyup küçücük çocuklardan ve öğrencilerden 2 TL para alıyorsunuz. Öğrencilerin kalem parasına ve harçlığına dahi göz koyup yüksek maliyetlerle kongrenizi finanse ediyorsunuz. Bunların hesabını size soracağız. Tekrar bu soruyu buraya bırakıyorum. Bu ikisinden biri yalan konuşuyor. Hangisi?”