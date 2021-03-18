CHP’li Adıgüzel: Biz "cek-cak" istemiyoruz, aşı istiyoruz

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgözül, Koronavirüs aşısıyla ilgili olarak, "Aşı bitti şu anda Türkiye’nin dört bir tarafından hem vatandaşlarımız hem hastaneler hem doktorlar, ‘Aşı bulamıyoruz’ diye feryat ediyorlar. Maalesef hükümet, ‘cek cak’ diyor başka bir şey demiyor. Biz ‘cek cak’ istemiyoruz, aşı istiyoruz" dedi.

ANKA'da yer alan habere göre, "Aylardır söylüyoruz dinletemiyoruz. Dedik ki, ‘Aşı yetersiz yeterli bağlantılar kurmadınız’. Aşı bitti. Şu anda Türkiye’nin dört bir tarafından hem vatandaşlarımız hem hastaneler hem doktorlar sırası gelen insanlara, ‘Aşı bulamıyoruz’ diye feryat ediyorlar. Şu anda Türkiye'de aşı bitti. Depodaki aşılar da bitti. Yakın zaman içerisinde yeni aşı gelmesi mümkün görünmüyor. Aşı takvimi sekteye uğradı. Burada hasta da var hemşire de var. Ne yok? Aşı yok. Biz aylardır uyarıyoruz. Maalesef hükümet, ‘cek cak’ diyor başka bir şey demiyor. Sadece vaatte bulunuyor, başka bir şey demiyor. Biz ‘Cek cak’ istemiyoruz, aşı istiyoruz.” ifadesini kullandı.