T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Açıkel: Kureyşi’nin İdlib’te öldürülmesi, IŞİD'in üst düzey isimlerinin sınırlarımıza kadar sızdığını gösteriyor

"Türkiye sınırlarının hemen ötesinin dünyanın farklı yerlerinden gelen, teröristlerin çöplüğüne dönüşmesi, ciddi bir güvenlik riski oluşturmakta ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmektedir”

08 Şubat 2022 19:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “ABD tarafından yapılan operasyon sonucunda Kureyşi’nin İdlib’te öldürülmesi, IŞİD'in üst düzey isimlerinin sınırlarımıza kadar sızdığını ve bu bölgeyi güvenli bulduklarını göstermektedir. Türkiye sınırlarının hemen ötesinin dünyanın farklı yerlerinden gelen, teröristlerin çöplüğüne dönüşmesi, ciddi bir güvenlik riski oluşturmakta ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmektedir” açıklamasını yaptı.

fethi açıkelışidsuriyekureyşi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24