CHP'li 9 belediyeden "Şiddete Karşı Birlikteyiz" mesajı

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında CHP'li 9 ilçe belediyesi, "Şiddete Karşı Birlikteyiz" sloganıyla ortak mesaj yayınladı.

İstanbul’un farklı semtlerinden CHP’li 9 ilçe belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Birlikteyiz" sloganıyla ortak bir mesaj yayınladı.

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Adalar, Avcılar, Ataşehir, Kartal, Esenyurt ve Beylikdüzü Belediyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, ortak sloganlarını sosyal medya hesapları ve billboardlarda yerini aldı. Kartal Belediyesi de 'Şiddete Karşı Birlikteyiz' mesajını ilçe genelinde billboardlar ve sosyal medyadan duyurdu. Kadın danışma ve dayanışma merkezleri iletişim bilgileri de yayınlandı.

"Şiddete Karşı Birlikteyiz" sloganının kullanıldığı mesajda CHP’li belediyeler, şiddete karşı kadınların yanında ve birlikte olduklarını kamuoyuna da duyurdu. Kadınların şiddete maruz kaldıklarında başvurabilecekleri ve ücretsiz destek alabilecekleri belediyelere bağlı kadın danışma dayanışma merkezlerinin iletişim bilgileri için de bir tablo hazırlandı. (İHA)