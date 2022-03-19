CHP’li 11 büyükşehir belediyesi tarım çalıştayında buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ev sahipliğinde CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin Tarım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanları “Tarım Çalıştayı”nda bir araya geldi. Tarım ve gıda sektörüne yönelik yapılan destek ve kriterler, yatırım ve üretimde altyapı sistemleri, ortak tarım projelerinin planlanması gibi birçok başlığın masaya yatırıldığı toplantıda gelecek tarım politikaları ve çözüm önerileri de ele alındı.

ABB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda; tarım ve gıda sektörüne yönelik yapılan destekler, yatırım ve üretimde altyapı sisteminin kurulması, bölgesel farklılara rağmen üretime verilen destek kriterleri, örnek ve ortak tarım projelerinin planlanması, halk marketlerde entegrasyon çalışması, düzenlenen sanatsal fuar ve toplantı gibi yapılacak projeler görüşüldü.

“Hedefimiz üreticinin üretimden kopmadan yaşamını idame ettirmesi”

Tarımsal üretimde yaşanan sorunların il ve ülke ölçeğindeki çözüm önerilerini tespit etmek için bu çalıştayı düzenlediklerini vurgulayan ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu açıklamalarda bulundu:

“Hedefimiz tarımsal üretimde yaşanan sorunların il ölçeğinde ve ülke ölçeğindeki çözüm önerilerini tespit etmek. Büyükşehirler şu anda çok ciddi anlamda tarım sektörünü destekleme yapıyor. Bu destekleri yaparken hedefimiz üreticinin üretimden kopmadan köyünde kalarak yaşamını idame ettirmesi. Bunun üzerine temel politikalarımız var bu politikaları bir araya getirecek bir koordinasyon içerisinde daha etkili nasıl bu sektöre destek verebiliriz? Üreticimizi nasıl ayakta tutabiliriz? Bunun arayışını ve beyin fırtınasını gerçekleştiriyoruz.”

Sarıbal: Bütün belediyelerimiz gübre dağıtıyor

Soru cevap şeklinde interaktif ortamda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, “Belediyeler üreticinin yeterli ve düzenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktalar. Tarımsal desteklerimizi ve tarımsal üretim potansiyelimizi daha verimli hâle nasıl getirebiliriz? Kamuoyuna nasıl aktarabiliriz? Ülke gündeminde bunun farkındalığını nasıl yaratabiliriz? Bütün belediyelerimiz yem dağıtıyorlar, çiftçilerimize bu zor zamanda gübre dağıtıyorlar, mazot günümüzün en önemli konusu, onu sağlıyorlar. 11 belediyemiz ile bu üretimi ve gıda zincirini nasıl daha entegre, bütüncül, faydalı ve verimli hâle getirilebiliriz? Tüm bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak önem taşıyor” dedi.

"Tarımın geleceği için güç birliği"

Tarımın geleceği ve olası sorunlara karşı güç birliği yapılması gerektiğine dikkat çeken 11 büyükşehir belediyesinin Tarım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanları görüşlerini şu sözlerle dile getirdiler:

Buket Kallem (Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı)

“'Ülkemizin tarımsal geleceği için neler yapabiliriz'i burada tartışıyoruz. Aynı zamanda bütün belediyelerimiz ile bir sonraki zirveyi hangi ilde yapacağımızı planlıyoruz. Bu toplantıların sonunda kararlar çıkarmaya çalışarak bir yöntem ve bir standart belirlemek istiyoruz. 2014 yılından sonra çıkan Büyükşehir Belediyesi kanununda belediyeler için tarım ve hayvancılığı desteklemekle ilgili her türlü hizmet ve faaliyeti yapabilir diye bir ifade vardı ancak bunun bir altyapısı yoktu. Biz bu toplantılarla da bunu oluşturmuş oluyoruz.”

Şevket Meriç (İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı)

“Toplantıların ilkini İzmir'de, ikincisini Hatay'da, üçüncüsünü İstanbul'da, dördüncüsünü ise Ankara'da gerçekleştirmenin mutluluğunu duyuyoruz. Doğa dostu, küçük ölçekli üretici ve kooperatifleri destekleyen faaliyetleri diğer belediyelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların da anlattıkları iyi örnekleri bizler de uygulamaya çalışıyoruz.”

Ahmet Atalık (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı)

“11 Büyükşehir Belediyesi bilgi, görüş ve geleceğe yönelik sistem görüşlerini paylaşarak geleceğin Türkiye’sinin tarım politikalarının adımlarını burada atıyor. Bu toplantılar sayesinde daha güçlü bir yapı kurarak ve alandaki sorunları görerek çiftçimize ne şekilde dokunacağımızı kararlaştırabiliriz. Üretimi destekleyici yönde en minimum kaynakla en kaliteli üretimin gerçekleşmesi yönünde yeni adımlar atabiliriz." (DUVAR)