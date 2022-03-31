CHP’lİ Öztunç: Zeytin ağaçlarını koruyanları gözaltına alıyorlar; işte AKP'nin yeşil kalkınma devrimi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de zeytin ağaçlarının kesilmesine itiraz eden çevrecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Kanun hükmünü ihlal eden yönetmeliği uygulayanları değil zeytin ağaçlarını koruyanları gözaltına alıyorlar. İşte AKP'nin yeşil kalkınma devrimi. Zeytin yerine kömürü tercih ediyorlar” dedi.

Ali Öztunç, İkizköy’de bu sabah saatlerinde zeytin ağaçlarının kesilmesine engel olmak isteyenlere müdahale edilmesine tepki gösterdi. Çevrecilerin gözaltına alınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Öztunç, şunları kaydetti:

"Bakanlık ismi değişince iklim kurtulmaz demiştik"

“Bakanlık ismi değişince iklim kurtulmaz demiştik. Bu görüntüler, Milas İkizköy'den. Kanun hükmünü ihlal eden yönetmeliği uygulayanları değil zeytin ağaçlarını koruyanları gözaltına alıyorlar. İşte AKP'nin yeşil kalkınma devrimi. Zeytin yerine kömürü tercih ediyorlar.”