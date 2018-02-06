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CHP Kurultayı'ndaki kumanya zehirlenmesine soruşturma

Çok sayıda partili CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yedikleri kumanyadan zehirlenmişti

06 Şubat 2018 20:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda partililerin yedikleri kumanyadan zehirlenmelerine ilişkin olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

Katılan çok sayıda partilinin yediği kumanyadan zehirlenmesinin ardından ilgililer hakkında soruşturma açıldı.

Ankara Spor Salonu'nda 4 Şubat'ta yapılan CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nın 2'nci gününde, bazı partililer yedikleri kumanya sonrası kusma ve mide bulantısı yaşamıştı.

Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da dün yaptığı açıklamada, partililerin yedikleri kumanyadan zehirlenmelerine ilişkin, "Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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