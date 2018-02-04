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CHP kurultayında PM'ye giren isimler belli oldu; Kılıçdaroğlu'nun 'anahtar' listesini kimler deldi?

PM'de 60 üyenin 26'sı değişti; Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi 10 fire verdi

04 Şubat 2018 11:29

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultay dün (4 Şubat 2018) sona erdi. İki gün süren kurultayda Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyeleri de belli oldu.  Kılıçdaroğlu'nun kurultaya sunduğu anahtar listede yer alan isimlerin önemli ölçüde korunduğu, on kişinin ise listeyi deldiği görüldü. Sayım, 6.5 saat sürdü. 

Bu isimler arasında "sınıftan yana sol siyaset" çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de yer aldı.

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Oylamada en çok oyu, Haluk Koç aldı. Koç'u, 686 oyla Selin Sayek Böke, 625 oyla Yıldırım Kaya takip eti. Bu 3 isim de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alıyordu.

Genel başkan yardımcıları güven tazeledi

Ayrıca genel başkan yardımcıları  Bülent Tezcan 439, Seyit Torun 593, Öztürk Yılmaz 478, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Akif Hamza Çebi 485 oy alarak güven tazeledi.

Kılıçdaroğlu'nun listesindeydiler,
PM'ye giremediler

Anahtar listede yer alan isimlerden Sezgin Tanrıkulu,  Celal Çelik, Ekrem Kerem Oktay, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Mehmet Bekaroğlu, Ali Hikmet Akıllı yeterli oy alamadıkları için PM'ye giremedi. 

Listeyi kimler deldi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler ise şöyle:

Haluk Pekşen (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu Er (371), Eren Erdem (359) Erdal Aksünger (373), Tuncay Özkan (413), Necati Yılmaz (428), Gökhan Günaydın (422) ve İlhan Cihaner (344)

İlk BYKP seçimleri yapıldı

CHP'de Parti Meclisi'ne giren ilk isimler sabahın erken saatlerinde belli olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) seçim sonuçlarına göre PM'ye giren isimler şöyle: 

Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558).

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.

İşte PM'ye seçilen 52 isim

Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk 52 ismi şu şekilde:

Haluk Koç 692
Selin Sayek Böke 687
Yıldırım Kaya 625 
Ali Haydar Hakverdi 616 
Onursal Adıgüzel 603 
Orhan Sarıbal 592 
Ali Öztunç 589 
Seyit Torun 583 
Mehmet Ali Çelebi 576 
Hakkı Suha Okay 562 
Oğuz Kaan Salıcı 554 
Yaşar Seyman 549 
Veli Ağbaba 541 
Faik Öztrak 531 
Gülizar Biçer Karaca 527 
Muharrem Erkek 527 
Aykut Erdoğdu 526 
Emre Çam 517 
Bülent Ecevit Tatlıdil 515 
Çetin Osman Budak 513 
Akif Hamzaçebi 485 
Öztürk Yılmaz 478 
Sera Kadıgil 475 
Gamze Taşcıer 444 
Bülent Tezcan 439 
Turan Hançerli 430 
Necati Yılmaz 428 
Tekin Bingöl 425 
Gökhan Günaydın 422 
Yavuz Karan 417 
Tuncay Özkan 413 
Sevda Erdan Kılıç 412 
Emine Gülizar Emecan 411 
Haydar Akar 401 
Ayça Taşkent 398 
Gamze Akkuş İlgezdi 396 
Pınar Uzun 395 
Haluk Pekşen 390 
Bülent Kuşoğlu 385 
Gamze Pamuk Ateşli 384 
Ali Şeker 375,
Gökhan Zeybek 375 
Erdal Aksünger 373 
Erdoğan Toprak 372 
Gaye Usluer 371 
Gül Çiftçi 367 
Ünal Çeviköz 359 
Eren Erdem 359 
Semra Dinçer 355 
Gülçin Timur 354 
Müslim Sarı 350 
İlhan Cihaner 344

İşte dakika dakika yaşananlar

22:30 CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı. 

20:15 Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda 70'e yakın kişi zehirlendi. Zehirlenenlerin CHP'nin dağıttığı kumanyadan yedikleri öne sürüldü. Basın mensupları ve özel güvenlik görevlilerinin de rahatsızlandığı bilgisi paylaşıldı. 

19:10 Kurultayda oy verme işlemine geçildi

17:57 Kurultay'da birçok sahte "anahtar" liste dolaşıma sürüldü.

17:34 Kılıçdaroğlu'nun PM listesi belli oldu. Listede Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Umut Tekin, Bülent Tezcan, Gülçin Timur, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Ali Rıza Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Celal Çelik, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Fatma Güner, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli" isimleri yer alıyor.

17: 04 Kurultay'da ikinci liste de Muharrem İnce'nin listesi "Umudun" oldu. İnce'nin listesini Namık Havutça teyit etti.

16:45 CHP PM'de seçime girecek ilk liste ortaya çıktı. 

16: 34 Salona ilçe seçim kurulu yetkilileri geldi. Kabinlerin önünde oy güvenliği sağlandı.

16:30 Kurultayda şu anda genel başkanın anahtar listesi ile çarşaf liste bekleniyor.

15:21 CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve Genel Başkan Yardımcısı Yesemin Öney Cankurtaran aday olmadı.

14:38 CHP Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 108 kişinin aday olduğu açıklandı.  CHP tüzüğünde yer alan yüzde 33 cinsiyet kotası ile, Lale Karabıyık, Sibel Özdemir ve Ayşe Eser Danışoğlu'nun PM'ye girmesi kesinleşti. 

13:39 Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun listesinde Ünal Çeviköz'ün de bulunduğu konuşuluyor. Mevcut PM üyelerinden Çetin Osman Budak, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl ve Seyit Torun'un da listede yer aldığı belirtiliyor. Buna karşın delegenin, Tekin Bingöl'ün isminin üstünü çizebileceği ifade ediliyor.

Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde Lale Karabıyık ve Sibel Özdemir'in de yer alması, kulislerde anlamlı bulundu. İki kadın vekilin PM'ye, iki listeden girmesi netleşmiş görünüyor. 

13:18 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı gönderdi. 

13:12 Kurultay öncesi genel başkanlığa adaylığını açıklayan ancak yeterli imza toplayamayan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP tarihinde ilk kez  üçüncü bir kişinin  aday olma hakkının elinden alındığını söyledi. Konuşma hakkı da verilmediğini belirten Eminağaoğlu T24'e şunları söyledi: 

"Genel Merkez yüzde 90  imza toplayınca ve yüzde 10 imza koşulu  olunca bu tablodan doğal olarak üçüncü bir kişinin  aday olma hakkı  CHP  tarihinde ilk kez elinden alındı. Yaklaşık  30'a yakın imza mükerrer olduğu için,  bunları da ben divana sunmadım ancak  bu tablo karşısında delege imzasıyla  konuşma hakkı içeren bir başvuruda bulundum. Divanın bana bu hakkı sağlaması eğer bir aksi düşünce söz konusu ise bunu kurultaya sunması  kurultay ne diyorsa onun olması gerekirken  divan bu yola başvurmadı. Yüzde 90 imza toplamakla adaylık hakkım hem de  kurultaya sunulmamakla söz hakkım elimden alındı." 

13:00 Kılıçdaroğlu'nun Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için önerdiği 12 isim açıklandı. PM'nin 8 asıl üyesi, bu isimler arasından seçilecek. 

12:36 Divan kurulu, çekilecek aday ve itirazlar için saat 13:00'e kadar süre verdi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları ile bazı milletvekilleriyle görüştüğü belirtildi. Parti Meclisi kulislerine göre, mevcut kadroda bulunan 6-7 isim yeni dönemde yer almayacak. 

11:33 Yapılacak olan seçim için salon ortasında kabinler oluşturuldu. Divan tarafından adayların isimlerinin okunduğu sırada aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.

11:30 CNN Türk canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, PM üyeliği için 523 kişinin başvurduğunu söyledi. 

11:10 Ankara Spor Salonu'nda PM ve YDK seçimi için hareketlilik arttı. 

10: 00 CHP PM adaylarının afişleri kurultay salonunda

09:30 CHP Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi adayları Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı.

 

Pusulaların ulaşmasının ardından delegeler, bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret koyarak oy verecek. Adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenecek.

Kurultaydan manzaralar...PM'nin 8 asıl üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür platformu üyeleri içinden, Genel Başkan'ın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Bu adayların oy pusulaları ayrı hazırlanacak. Delege, önce bu üyelikler için oy kullanacak. Bu organlarda her iki cinsiyetten en az yüzde 33 oranında üye bulunacak.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde Cihangir İslam da var mı?

Seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun  anahtar listesi  merak bekleniyor. CHP’nin Adalet Yürüyüşüne katılan Cihangir İslam’ın genel başkanın listesinde olup olmadığı da belli olacak.  

Ne oldu?

Kılıçdaroğlu ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce arasında geçen başkanlık yarışında 1266 delegenin 1253’ü oy kullandı.  1237 geçerli oy kullanıldı. 16 oy boş çıktı. Kılıçdaroğlu 790 oy, Muharrem ince 447 oyda kaldı.

 

 

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