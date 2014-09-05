CHP kurultayında 'Cuma namazı arası' tartışması

CHP'nin 18'inci olağanüstü kurultayı ATO Congressium'da başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık için yarıştığı kurultayda Cuma namazı için ara verilip verilmemesi yönünde bir tartışma başladı.

Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesinde olduğu söylenen Radikal yazarı Koray Çalışkan, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda tartışmaya ilişkin, "CHP Kurultayı'nda Cuma namazı arası verilmesi doğru. Eleştiriler boş. Ara verirsin (y)andaş poz yapma der. Ara vermezsin, dinsiz... Densiz!" ifadesini kullandı.

Çalışkan, kurultayda delegelere ve partililere hitap etmek için kürsüye çıkan Genel Başkan adayı Muharrem İnce'nin konuşmasını uzatması üzerine bir tweet atarak, "İnce konşmasını bilerek uzattı, Cuma saatine dayadı. Kılıçdaroğlu artık yemek ve namaz arası verir, konuşmaz" iddiasında bulundu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun küsüye çıkıp konuşmaya başlamasının ardından Çalışkan, attığı tweeti kısa süre sonra hesabından kaldırdı.

Çalışkan'ın Cuma namazı mesajına cevap veren Twitter kullanıcılardan bazıları kararı eleştirirken bir kısmı da doğru bulduğunu dile getirdi.

İşte Çalışkan'ın paylaştığı o mesaj ve gelen yorumlardan bazıları şöyle: