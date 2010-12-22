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Politika

CHP kurultayına iptal istemi 3. defa reddedildi

Seçim Kurulu, CHP Parti Meclisi'ne üçüncü defa yapılan itirazı reddetti.

22 Aralık 2010 02:00

T24 - Çankaya İlçe Seçim Kurulu, "CHP 15.Olağanüstü Kurultayında delege olmayan bir kişinin kurultay divanında görev yaptığı" ve "parti üyesi olmayan iki kişinin PM’ye seçildiği" iddiasıyla yapılan itirazları da reddetti.

Bazı partililer, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na bu iki iddiayla ilgili iki itirazda daha bulunmuştu. İtirazları görüşen Çankaya İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetti.

İlçe Seçim Kurulu daha önce partinin 15. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi’nin (PM) kadın kotasının hesaplanma yöntemine ilişkin yapılan itirazı da reddetmişti.

Yüksek Seçim Kurulu da aynı gerekçeyle yapılan itirazı reddetmiş ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nun kararının mevzuata uygun görüldüğünü bildirmişti.

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