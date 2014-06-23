CHP Kurultayı bir yıl ertelendi

CHP Parti Meclisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun çatı aday olarak önerilmesinin ardından çatı aday karşıtları ile parti yönetimi ilk kez yüz yüze geldi.

Sibel Demirci Erdem’in Al Jazeera’de yer alan haberine göre, toplantıdan çıkan ilk sonuç olağan kurultayın ertelenmesi oldu. CHP'nin 35. Kurultayı, seçim takvimindeki sıkışıklık nedeniyle bir yıl ertelendi.

Kurultaya erteleme

CHP Parti Meclisi toplantısının kurultay tartışmalarına da sahne olması bekleniyordu. CHP yönetimi cumhurbaşkanlığı ve genel seçim nedeniyle kurultayın bir yıl süreyle ertelenmesini önerdi. CHP yönetimi bu öneriyi gündeme getirirken olası bir erken seçim ihtimalini de göz önünde bulundurdu. CHP tüzüğü kurultayın ertelenmesi konusunda merkez yönetim kuruluna yetki veriyor ancak yönetim bu konuda kararı kurultaydan sonra en yetkili organ olan parti meclisine bırakmıştı. CHP tüzüğüne göre kurultayın iki yılda bir yapılması gerekiyor ancak tüzük erteleme yetkisi de veriyor. CHP’nin 34’ncü olağan kurultayı 2012’de yapılmıştı.

İhsanoğlu tartışması

Parti Meclisi toplantısında tartışılan bir diğer konu da Ekmeleddin İhsanoğlu'nun çatı adaylığı oldu. CHP içinde hem ulusalcı hem de sol kanat İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine tepki göstermiş, 'siyasal İslamcı' bir ismin aday gösterilmesinin partinin çizgisiyle bağdaşmadığı eleştirisi dile getirilmişti. CHP içinde çatı aday karşıtları alternatif aday çıkarmayı da düşündü. Parti içindeki değerlendirme toplantılarından birine katılan eski genel başkan Deniz Baykal alternatif aday çıkarma girişimlerine destek vermedi.

Kılıçdaroğlu: İkinci aday ihtimali yok

Parti yönetimi ise CHP içindeki krizi bastırmak için milletvekillerini yakın takibe aldı, milletvekillerine 'konuşmayın' uyarısı yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 20 Haziran Cuma günü Aljazeera’ye yaptığı açıklamada “İkinci bir aday ihtimali yok” dedi. Yönetimin çatı aday karşıtlarına verdiği bir diğer mesaj da parti disiplinini hatırlatmak oldu. Parti disiplinine uymayanlar için disiplin mekanizmalarının işletileceğine işaret edildi.

PM'de genel merkez etkili

Çatı adaya tepki gösteren isimler arasında yer alan Birgül Ayman Güler ve İlhan Cihaner parti meclisi üyesi ancak parti meclisindeki üye dağılımında genel merkez yönetiminin etkisi ağır basıyor.