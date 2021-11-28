Mersin Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda yapmak istediği mitinge izin vermeyerek, mitingin yerini eski stat bölgesi olarak değiştirdi. CHP kurmayları, "Valiliğin, CHP’nin Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapmasına izin vermemesinin asıl gerekçesi Erdoğan’ın o meydanı dolduramaması" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda miting izni verilmemesine ilişkin “4 Aralık’ta mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, alan tartışması sürerken CHP’nin, “Cumhuriyet Meydanı’nda ısrar etmeyeceği” öğrenildi. Parti kurmayları, “Erdoğan iki ay önce o meydanı dolduramadı. Kılıçdaroğlu’nun doldurmasından korkuyor. Asıl gerekçe bu” dedi.

“Erdoğan’ın yaklaşık iki ay önce düzenlediği mitinge” dikkat çeken kurmaylar, “Erdoğan, çevre kentlerden insan taşınmasına, meydanın etrafına bariyerler ve TIR’lar dizilerek daraltılmasına karşın oradaki alanı dolduramamıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun o meydanı doldurmasından korkuyor. Yani Kemal Bey’le aynı kantara çıkmak istemiyor. Görece daha küçük bir alan verip kendi lehlerine algı oluşturma peşindeler." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Mersin Valiliği’nin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmasına izin vermediği CHP mitingi, millet bahçesinin yanında yapılacak