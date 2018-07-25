CHP kulislerinde o yemek tartışılıyor; Kılıçdaroğlu 'onursal başkanlık' teklif eden İnce'ye ne yanıt verdi?

CHP’de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan olağanüstü kurultay ve bu kurultay için delegelerden imza toplanması ile ilgili tartışmalar taktik savaşlarıyla devam ediyor. Muharrem İnce'ye yakın isimler, olağanüstü kurultay çağrısı için gereken imza sayısına ulaştıklarını açıklarken, Meclis Grubu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na destek imzaları toplamaya başladı. CHP milletvekillerinin son iki gündür Kılıçdaroğlu’nun arkasında olduklarını göstermek için imza toplandıkları öğrenildi. Bu arada, Kılıçdaroğlu’nun TBMM'deki Grup Toplantısı’nın ardından "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın" açıklamalarının olumlu etkileri görülüyor. Partide, kısa sürede yapılacak değişimlerin yerel seçimler öncesinde örgütlerden seçmene kadar büyük bir motivasyon sağlayacağı ifade ediliyor.

CHP kulislerinde yer tutan bir diğer konu ise, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu ve İnce’nin ilk kez bir araya geldiği yemekte konuşulanlar. İnce’nin “Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum" açıklaması yaptığı yemek ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ sessizliğini korusa da Kılıçdaroğlu’nun kendisine ‘onursal başkanlık’ teklif eden İnce için, “Partiyi kucaklayacağından emin değilim” dediği belirtiliyor.

30 Temmuz’da nokta konuluyor

CHP’de, olağanüstü seçimli kurultay isteyen Muharrem İnce ve ekibinin noter tasdikli imzaları Genel Merkez’e teslim tarihi 30 Temmuz Pazartesi günü. Kulislerde, imzaların akıbetinden sonra Kılıçdaroğlu’nun partisini seçimli bir olağanüstü kurultaya götüreceği ve A takımını değiştireceği ifade ediliyor.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, dün yaptığı açıklamasında olağanüstü kurultay için delegelerin gerekli olan noter tasdikli imza verdiğini açıklamıştı. Tüzün, sosyal medya paylaşımında "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir" demişti.

İnce’nin karşısına çok aday çıkar

CHP’de olağanüstü kurultay tartışması sürerken Genel Başkan adayları üzerinde spekülasyon dikkat çekiyor. Kulislerde, İnce’nin olağanüstü kurultaya partiyi taşıması halinde karşısına pek çok aday çıkabileceği ifade ediliyor. Kulislere yansıyan isimler arasında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke de bulunuyor.