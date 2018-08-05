CHP kulisleri: Kılıçdaroğlu her konuda inisiyatifi ele alıyor; kurultayda yerine birini işaret edebilir

24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce öncülüğünde olağanüstü kurultay isteyenlerin başlattığı imza hareketliliğinde yeterli sayıya ulaşılmaması üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne bakmaya başladığı öğrenildi.

CHP kulislerinde, işaret edilen bu yeni dönem için “Genel başkan her konuda inisiyatifi ele alıyor, radikal davranacak” diye anlatılıyor. Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce söylediği CHP’de ‘önemli değişiklikler olacak, göreceksiniz’ sözleriyle öncelikli olarak yakın çalışma arkadaşlarının yer aldığı A takımını kastettiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun 'A takımı'na neşter vurması ve yerel seçimlere yinelenecek kadroyla gitmesi bekleniyor.

İmza sürecinde İnce ve ekibi yanında yer alan il ve ilçelere operasyonların devam edeceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Kulislerde, imzacılarla ortak hareket eden il ve ilçe başkanları hakkında yapılan ‘Kendi il ve ilçelerinde hiçbir şey yapmadıkları halde genel merkezi düzeltmeye kalkışmaları’ yorumları dikkat çekiyor. Örgütlerde bu yönde feshetme gibi bir çok adım atılacağı kaydedildi.

CHP 'şimdilik' kurultaya gitmiyor

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere kalan 7 aylık süreçte kurultay düşünmediği belirtildi. Ancak, genel başkanın kafasında CHP’nin bir dönem bir hafta ya da 10 gün süren bol tartışmalı efsane kurultaylarının olduğu ifade ediliyor. Hatta, bu kurultayda genel başkanın kendisinden sonraki bir CHP Genel Başkanı'nı işaret edebileceği ya da o saate kadar bir isim belirlediyse kurultayda onun elini kaldırarak ilan edeceği anlatılıyor.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun inisiyatifi ele alacağı ilk iş olarak yerel seçimlerde aday belirlemesi olarak gösteriliyor. Partisinden herhangi bir telkine izin vermeden adayları bütün örgüte soracağı ve yerel seçimlere giderken çalıştay düzenlenebileceği ifade ediliyor. Bunun için Kurban Bayramı sonrası hareketliliğin başlayacağı konuşuluyor. İl, ilçe başkanları ve milletvekilleriyle geniş çaplı toplantılara da işaret ediliyor. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasından sonra eylül ayı gibi belediye başkanı aday isimlerinin belirleneceğine dikkat çekiliyor.

Genel Merkez yeterli oy toplanmadığını açıklamıştı

CHP’de muhaliflerin genel merkeze teslim ettiği imzalar konusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. Teslim edilen toplam belge sayısı 618’dir. Bu belgelerin 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 4 tane belge ise mükerrer olup; 4 kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Sonuç olarak Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605’tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir. Halihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622’dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir. Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikardır."