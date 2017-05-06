CHP kulisi: PM üyeleri, Fikri Sağlar'ın ihracının oylanmaması için formül arıyor

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplantıya çağrılan Parti Meclisi öncesinde, çözüm arayışları gündemde. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, bazı PM üyeleri, oylama aşamasına gelinmemesi için formül arıyor.

BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre, CHP’li Fikri Sağlar hakkında bir gazetede yer alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren sözleri gerekçe gösterilerek partiden kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılması için MYK kararıyla düğmeye basılması, grupta ve Parti Meclisi’nde olduğu gibi parti örgütlerinde de tepki yarattı.

Kulislerde, eleştirel bir açıklama gerekçesiyle "ihraç" isteminin çok ağır olduğunu konuşulurken, ara formül olarak CHP tüzüğünün "uyarı" cezasını öngören maddesine göre işlem yapılması gerektiğini gündeme getirenler olduğu gibi, hangi madde kapsamında olursa olsun disipline sevk kararının başlı başına üst kurullardan örgütlere kadar yansıyan bir parti içi tartışmaya yol açacağını savunanlar da farklı bir arayış içindeler.

Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi

Bu görüşü savunan bazı PM üyeleri, oylama aşamasına gelinmemesi için olası formüller üzerinde görüş alışverişinde bulunuyor. Milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan bir grubun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere harekete geçtiği belirtiliyor. Bugün yaşanacak parti içi görüşme ve değerlendirme trafiği, bu açıdan önem taşıyor.

Kulislerde “oylama yapılmaması” için yürütülen girişimler sonuçsuz kalırsa PM toplantısında gerginlik yaşanacağı konuşulurken, bu durumda doğrudan tavır koymasa da bazı üyelerin de toplantıya katılmama yolunu seçebileceği belirtiliyor.

Tüzük ne diyor?

CHP MYK’nin 3 Mayıs’ta yapılan toplantısında, Sağlar’ın kesin ihracı düzenleyen Tüzüğün 70’inci maddesi uyarınca tedbirli olarak YDK’ya sevk edilmesi için Parti Meclisi’nden talepte bulunulması kararlaştırılmıştı.

CHP tüzüğüne göre, PM üyelerinin parti suçu oluşturan eylemleri, PM’nin istemi üzerine YDK tarafından değerlendiriliyor. YDK, PM’nin talebine göre, "kesin çıkarma", "geçici çıkarma", "kınama" ve "uyarma" cezası verebiliyor.

İnce’den olağanüstü kurultay çağrısı

CHP’de Fikri Sağlar krizi sürerken Yalova Milletvekili Muharrem İnce de resmen olağanüstü kurultay istedi.

Muharrem İnce, TBMM’de kendisiyle hareket eden 13 milletvekili ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan vekiller, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan, Namık Havutça, Emre Köprülü, Rıza Yalçın, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpçu ile Erdin Bircan oldu.

"Kapının önü" tepkisi

Yaptığı açıklamada “Derhal seçimli olağanüstü kurultay yapılmalıdır” diyen İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kavga edeni kapının önüne koyarım” açıklamasına da yanıt verdi: “Kapının önüne koymak çözüm değil. Kapının dışında bekleyenleri içeri almalı. Sayın Genel Başkan o televizyon programında benim için de bir şeyler dedi. Biz kendisine şunu hatırlatmak isteriz. Biz birlikte milletvekili olduk. Baykal’a ‘Çekil’ diye çağrı yaptık. 31’ler bildirisi, burada Kılıçdaroğlu’nun da benim de imzam var.”

Yandaş bir gazeteye yaptığı açıklamalar ardından disiplin soruşturması açılması istenen CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’la ilgili de konuşan İnce, “Kurultay isteyenleri disipline gönderirim demek yerine, birlikte kahve içmeye ihtiyacımız vardır. Kavga lüksümüz yok” dedi.