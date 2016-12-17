CHP kulisi: Anayasa değişikliğinde oy kullanırsak AKP ve MHP'li fireciler rahat eder

CHP'li milletvekillerinin Genel Kurul'daki anayasa değişiklik teklifiyle ilgili oylamaya katılmama ihtimalini tartıştığı belirtildi. CHP’de bazı milletvekilleri, "Değişikliğin tümüne karşıysak, oylama sırasında Meclis’te tam kadro hazır bulunalım ama oy kullanmayalım" teklifini gündeme getirdi. Bu teklife karşı çıkanlar ise “Biz oy kullanırsak AK Parti ve MHP’deki fireciler daha rahat davranabilir” görüşünde olduğu belirtildi.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, CHP’de, "başkanlık sistemi"ne geçişi öngören Anayasa değişikliği teklifi konusunda kırmızı alarm verildi. Milletvekilleri ve parti meclisi (PM) üyeleri, bugün olağanüstü toplanarak, Meclis’te Anayasa değişikliği görüşmelerinde izlenecek stratejiyi masaya yatıracak. CHP, Meclis’ten paketi geçirmemek için çaba harcayacak. Parti, Anayasa değişikliği için Meclis’te yapılacak “gizli” oylamaya katılıp katılmama konusunu da bugün netleştirecek.

AKP ve MHP’nin uzlaştığı Anayasa değişikliği teklifinin salı günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi yönündeki karar üzerine CHP, Meclis Grubu’nun ve PM üyelerinin katılımıyla bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bir toplantı yapacak. Toplantıda, partinin hukukçu kurmayları Meclis’e sunulan teklif hakkında bilgi verecek. Ardından tek tek milletvekilleri ve PM üyeleri söz alarak görüşlerini dile getirecek. Partinin, Anayasa Komisyonu ve Meclis Genel Kurulu’nda teklife karşı karşı izleyeceği politikanın ana hatları belirlenecek.

Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin, düzeltilecek bir teklif olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu, tümüyle reddedilmesi gereken bir teklif. Çünkü bu teklif tek adam yaratma, Meclis’i tabuta koyma, demokrasiyi yok etme projesidir. Bunun için bu teklife destek veren partilerin milletvekillerini, görüşmeler sırasında, ‘Bu bir ötanazi değişikliğidir’ diyerek destek vermemeleri için ikna etmeye çalışacağız. Bu konuları grup toplantımızda etraflıca konuşacağız.”

CHP, Anayasa Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde, özellikle MHP ve AK Parti içinde değişiklikten rahatsız olduğu düşünülen milletvekillerini ikna etmeye yönelik bir dil kullanacak. Sert ve kutuplaştırıcı dilden kaçınılacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçmişte başkanlık sistemiyle ilgili eleştirel açıklamaları hatırlatılarak, “Şimdi ne değişti de başkanlığa destek veriyorsunuz?” sorularıyla MHP’li milletvekillerine seslenilecek.

Meclis’te hem komisyonda hem de genel kurulda strateji, paketi geçirmemek üzere kurulacak. Bu çerçevede, paketin iyileştirilmesine ilişkin önergeler verilmeyecek.

CHP, Meclis Genel Kurulu’ndaki gizli oylamada oy kullanıp kullanmayacağını da bugün yapılacak toplantıda netleştirecek. Parti içinde bazı milletvekilleri, “Madem biz başkanlık sistemine ve değişiklik teklifinin tümüne karşıyız; o zaman oylama sırasında genel kurulda tam kadro hazır bulunalım ama oy kullanmayalım. MHP ile AK Parti’yi baş başa bırakalım” görüşünü dile getiriyor. Buna karşı çıkanlar ise “Biz oy kullanalım ki AK Parti ve MHP’de değişiklikten rahatsız olan ve ‘Ret’ oyu kullanabilecek fireciler rahat hareket etsin” görüşünü ifedi ediyor.

"Ou güvenliği" talebi

Genel kuruldaki gizli oylamanın Meclis İçtüzüğü’nde yazılı kurallara uygun olarak yapılması için çaba harcanacak. Meclis Başkanı’ndan, milletvekillerinin kabine girmeden oy kullanmasının önüne geçmesi istenecek. İsmi okunmayan ve o anda oy kullanmayacak milletvekillerinin kabinlerin önünde birikmelerinin engellenmesi talep edilecek.