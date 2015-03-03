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'CHP kredi kartı borçlarına af formülü üzerinde çalışıyor'

Kredi kartı borçlarının 5.8 milyar liraya yaklaştığı Türkiye’de, bankaların kullandırdığı kredi kartı sayısı ise 57 milyon 7 bine çıktı

03 Mart 2015 08:52

“Demokrasi, medya özgürlüğü entelektüellerin ilgi alanında, vatandaşın ilgisini çekmiyor” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel seçim stratejisinin ana eksenini “yoksullukla mücadele”ye dönük ekonomi politikaları oluşturacak. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre, CHP yönetiminin “sır” gibi sakladığı projenin en büyük ayağının ise “kredi kartı borçlarına af” olacağı söyleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimlerine dönük bazı kesimlerden gelen kampanyanın ana eksenine “özgürlük söylemi”ni oturtması yönündeki önerilere karşın, önceliğini ekonomi olarak belirledi. Bu kapsamda öncelikle Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde çıkış yapmasını sağlayan, ancak “kamuoyuna yeterince anlatamadık” diye yakındığı “aile sigortası” projesi yeniden revize edilecek. CHP Lideri’nin “vaat çantası”nda, emeklilere dönük ise iki dini bayramda birer “ikramiye” verilmesi bulunacak.

 

Sır gibi saklanıyor

 

Ancak CHP Lideri’nin seçim meydanlarındaki en büyük kozu ise hemen her ailede en az bir bireyde bulunan ve birçok aileyi de “borçları”yla yıkan “kredi kartları” olacak. Bu kapsamda kredi kartı borçlularına “af” getirilmesine dönük proje üzerinde çalışılıyor. CHP yönetimi, projeyi siyasi rakiplerinin “kopyalamamaması” için sır gibi saklıyor. Henüz ayrıntıları netleşmemekle birlikte, borç silme tüm kesimleri değil, belli gelir grubu ve borç limitini kapsayacak ve hangi kaynaktan karşılanacağı da projede anlatılacak. Projenin ne zaman kamuoyuna açıklanacağını da parti yönetimi daha sonra belirleyecek.

 

5.8 milyar liralık borç var

 

Kredi kartı borçlarının 5.8 milyar liraya yaklaştığı Türkiye’de, bankaların kullandırdığı kredi kartı sayısı ise 57 milyon 7 bine çıktı. Merkez Bankası verilerine göre bankalarda takibe giren kredi kartı borcu 20 Şubat haftasında 5 milyar 795 milyon 446 bin liraya ulaştı. Mevduat bankalarında tasfiye olunacak kredi kartı borçları yüzde 10.39 artışla 5 milyar 646 milyon 661 bin liraya çıkarken, katılım bankalarında yüzde 9.34 azalışla 148 milyon 785 bin lira oldu. Bankacılık sektöründe Aralık 2014 itibariyle 32 mevduat, 13 kalkınma ve yatırım, dört de katılım bankası olmak üzere toplam 49 banka bulunuyor. Bu bankaların üçü kamu, 10 tanesi özel, 19 tanesi de yabancı sermayeli.

 

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