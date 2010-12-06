CHP korosu stüdyoya girdi!

T24

Seçmen adına: CHP nerede?



Kurtuluşta, devrimde, fabrikada



Bu kayıtların geri dönüşü iyi olacak



CHP’nin iktidar manifestosu





Cumhuriyet Halk Korosu



Şiirle Erdoğan’a rakip



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralık’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek olağanüstü kurultayda kullanılmak üzere hazırlanan “Kurultay Şarkısı” için stüdyoya girdi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık iki saat süren Seyhan Müzik Stüdyoları’ndaki çalışmada, bir şarkı bir de şiir kaydı yaptı. Kayıt, iki prova ve üç tekrarın sonunda tamamlandı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Kendilerine “Cumhuriyet Halk Korosu” adını veren ve aralarında Edip Akbayram ile Onur Akın’ın da bulunduğu bir müzisyen grubuyla stüdyoya giren Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif’in “Sarı Saçlı Mavi Gözlüm” deyişinin yeni düzenlemesine ses verdi. Aşık Mahzuni’nin bestesinin yeni düzenlenmesinde Kılıçdaroğlu, seçmen adına “CHP nerede?” diye soran Cumhuriyet Halk Korosu sanatçılarına sözleri Şair İbrahim Karaca tarafından yazılan dizelerle yanıtladı.Kılıçdaroğlu “CHP nerede?” sorusuna sırasıyla “Sokakta, fakültede, fabrikada, tarlada, alın terinin yanında, Egenin güneşi, Karadeniz’in yağmurunda, İç Anadolu’nun bozkırı, Doğu’nun karakışında, Çukurova’nın pamuğu, Trakya’nın günebakanında, Şafağın attığı yerde, güneşin battığı yerde, kurtuluşta, kuruluşta devrimde” dizeleriyle yanıt verdi. Düzenlemenin son bölümünde Kılıçdaroğlu “Şimdi ben soruyorum. CHP nerede” diye seslendi. Kılıçdaroğlu’nun seslenişine Cumhuriyet Halk Ko-rosu’ndan “Burada” karşılığı geldi.Kılıçdaroğlu ikinci kayıt öncesinde soruları yanıtladı. “Bu kayıtların seçmene etkisi ne olur?” sorusuna “Albüm satışı benzetmesi” yapan Kılıçdaroğlu, “Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve onların sorunlarını öne çıkartan sözlerle önce delegemizin sonra da seçmenimizin karşısına çıkacağız. Bu kayıtların sandıktaki geri dönüşünün iyi olacağını düşünüyorum” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlar başarılı olduğumu söylüyorlar, ancak mikrofonun karşısında olmak, kürsüde olmaktan daha zor” dedi.Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu stüdyoya girmeye ikna eden Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin “Bu çalışma kurultayımızın nasıl geçeceğinin de işareti. Kurultayda Sayın Genel Başkan sinevizyon gösterileriyle desteklenen bir konuşma gerçekleştirecek. Kimseyle polemiğe girmeden, sadece CHP’nin iktidar manifestosunu açıklayacak. Konuşma öncesi ve sonrası ise bir şölen havasıyla hazırlanacak” dedi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçim şarkısının kayıtları için aralarında Onur Akın ve Edip Akbayram’ın da bulunduğu ve kendilerine “Cumhuriyet Halk Korosu” diyen müzisyen grupla stüdyoya girdi. Grup, şarkıların kaydını Kadıköy Seyhan Müzik Stüdyosu’nda yaptı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kaydın tamamlanmasının ardından mitinglerde kullanılmak üzere bir başka propaganda kaydı daha yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, enstrümantal müzikle desteklenecek ikinci kaydında ise Ak Parti’yi hedef alan bir şiir okudu ve Türk siyasetinin Başbakan Tayyip Erdoğan’la özdeşleşmiş “Şiir okuyan Genel Başkan” imgesine ortak oldu. “Ey bu korku düzenini kuranlar, güvercinin kanadını kıranlar, ne krallar gördü bu devran nice şahlar, ne sultanlar ne tiranlar” dizelerinin yer aldığı şiir, “Yıkıyoruz, yıkılacak bu duvar. Haydi gencim, yaşlım, dostum, kardeşim. Bir olalım, biz bu çarkı kıralım. Daha adil, daha güzel bir Türkiye kuralım” diye bitiyor.