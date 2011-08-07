CHP kongresinde yumruklar konuştu

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CHP Bursa il kongresinde çıkan olayda geçen yıl Mudanya ilçe başkanlığı görevinden alınan Hasan Yıldırım, eski Bursa milletvekili Abdullah Özer'e yumruklu saldırıda bulundu. Burnu kanayan Abdullah Özer'in tedavisi kongre salonunda yapılırken kaçan Hasan Yıldırım, polis tarafından aranıyor.Olağanüstü kongrede eski başkan Gürhan Akdoğan ve eski Nilüfer ilçe başkanı Metin Çelik aday olurken, yeterli imzayı bulamayan mevcut başkan Erhan Sevimli aday olamadı. Adayların listelerinin incelenmesi sırasında, geçen aralık ayında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında alkollü olarak otel görevlisi kadına sarkıntılık yaptığı iddiası ortaya atılınca Mudanya ilçe başkanlığından alınan Hasan Yıldırım, milletvekili Abdullah Özer'e yumruk attı. Özer, burnuna isabet eden yumrukla yere düşerken Yıldırım kargaşadan yararlanarak kaçtı.Burnu kanayan Abdullah Özer'e salonda partililer müdahale etti, ve buz konulup burnuna tampon yapıldı. Olay üzerine gelen polisler kaçtığı için salonda bulunmayan Hasan Yıldırım'ı aramaya başladı.Şikayetçi olmayan Abdullah Özer, listeleri incelerken birden Hasan Yıldırım'ın yumrukla saldırdığını söyledi.Yıldırım'ın görevden alınması nedeniyle kendisini buladığını belirten Abdullah Özer, "Vuran kişiyi gördüm. Daha önce genel başkanımızın geldiği bir yemekle ilgili söylememiz olmuştu. Bildiklerimi anlatmıştım. Konu mahkemeye intikal etmişti. Hasan Yıldırım ile herhangi bir tartışmamız da olmamıştı. Kendisine hakim olamadı herhalde" diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli ise olayın rahatsız edici olduğunu, tasvip etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Kaleli, "Bu şiddetin bir şekilde siyasi partilerde de olması topluma doğru bir örnek teşkil etmiyor. Çok üzüldüm. Daha önce kendisiyle ilgili bir süreç yaşanmıştı. O sürecin içinde de maalesef yaşanan olayla ilgili Abdullah Bey'in bir söylemi olmuştu. Bunun çirkin bir rövanşı olmuş" dedi.