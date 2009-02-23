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Politika

CHP, Konak'ta yeni aday çıkaracak

İzmir İl Seçim Kurulu, CHP Konak Belediye Başkan adayı Kemal Karataş'ın adaylık iptaline ilişkin itirazına olumsuz yanıt verdi.

23 Şubat 2009 02:00

İzmir İl Seçim Kurulu, CHP Konak Belediye Başkan adayı Kemal Karataş'ın adaylık iptaline ilişkin itirazına olumsuz yanıt verdi.

İzmir İl Seçim Kurulu, CHP Konak Belediye Başkan adayı Kemal Karataş'ın adaylık iptaline ilişkin itirazı değerlendirdi.

Kurul, CHP genel merkez tarafından istifadan sonra ildeki çalışmaları yürütmesi için görevlendirildiğine dair yazısını inceledi. Üç saatlik toplantının ardından Kurul, istifa etmesi gereken 1 Aralık tarihinden bir gün sonra, iki ayrı genelgeye ve bankadan para çekme işlemlerine il başkanı olarak imza attığı gerekçesiyle Kemal Karataş'ın adaylığının iptaline karar verdi.

Bu kararın ardından CHP Genel Merkezi Konak Belediye Başkanlığı'na yeni bir aday gösterecek.

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