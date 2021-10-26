CHP'li Özgen'den '52 ilaç' tepkisi: Tasarrufu halkın sağlığından değil, saray israfından yapın

CHP Konak İlçe Başkanlığı, 52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılmasına tepki gösterdi. CHP Konak İlçe Sağlık Komisyonu Başkanı Barış Özgen, "Vatandaş artık bu 52 ilacı cebinden para ödeyerek alacak. Tasarrufu halk sağlığından değil beşli çeteden, günlük 10 milyon TL harcaması olan saraydan yapın." dedi. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da "Şahsım hükümeti son 1,5 ayda 341 dolarlık asgari ücreti 289 dolara indirerek asgari ücretlinin cebinden isteği dışında tam 507 lira aldı." diye konuştu.

CHP Konak İlçe Başkanlığı, “Sağlıktan tasarruf olmaz” sloganıyla Çankaya'daki hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı. CHP Konak İlçe Sağlık Komisyonu Başkanı Barış Özgen, 8 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle 52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarıldığına dikkat çekerek, "Artık yurttaşlar bu ilaçları cebinden para ödeyerek alabilecek." dedi. Özgen, şunları söyledi:

"Hastaların ilaca ulaşması engellenecek"

"Eşdeğer ilaç taban fiyat uygulaması da yüzde 10’dan 5’e çekildi. Bazı ilaçlar için de 'Teröpatik Referans Grup' ismi verilen acayip uygulamalar yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler ile yurttaşlarımız daha fazla ödeme yapacak. Pandeminin de artarak devam ettiği bu süreçte, artık bu 52 ilacın bedelini tamamen cebinden para ödeyerek alacak. İlaç taban fiyat uygulamasındaki değişiklik ile hastalarımızın zaten ceplerini yakan ilaç fiyat farkları daha da katlanarak artacak, yine vatandaşımız ele güne muhtaç olacak. Yine bu değişikliklerle kemoterapi gören ve bu sebeple ağız ve boğaz yaraları oluşan kanser hastalarına 1 aylık dozlarla verilen gargara ve ağız pomatları, 10 günde yalnızca 1 kutu verilecek. Sabit bir fiyat belirlendiği için fiyat farkı ödenecek ve böylece bu hastaların ilaca ulaşımı engellenmiş olacak. Emekli maaşları ile kıt kanaat geçinmeye çalışan, eklem ağrıları çeken yaşlılarımız merhemlerini alabilmek için 10 günde bir doktor kapısına gidecek ve yine aldığı bir kutu ilaca da fark ücreti ödeyerek alacak. Parasıyla almak isteyenler ise şu anki fiyatının 4-5 katı fazla para ödeyerek alacak."

"Halkın sağlığıyla oynadığınız artık yeter"



Sağlık sisteminin kendini döndüremez hale geldiğini savunan Özgen, şöyle devam etti:



"Türk halkı olarak Cumhuriyet tarihimizin en paralı ve en pahalı sağlık hizmeti ile karşı karşıyayız. AKP hükümeti ile 19 yıldır ülkemiz emperyalist projelerle sömürülmekte ve hortumlanmaktadır. Cumhuriyet kurumlarının içi boşaltılmış, fabrikalarımız satılmıştır. 2003 yılından itibaren Dünya Bankası’nın direktif ve teşvikleriyle uygulanmaya başlanan sağlıkta dönüşüm politikası denilen canavar da bunlardan birisidir. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek günlük 10 milyon TL harcaması olan saray hükümetine, ‘Halkın sağlığıyla oynadığınız artık yeter’ diyoruz. Sosyal bir devlette Sosyal Güvenlik Kurumları kar amacı güdülerek kurulan kurumlar değildir. Halkın sağlığı ise rant kapısı hiç değildir. AKP hükümetine sesleniyoruz. Tasarrufu halkın sağlığından değil 5'li çeteye çektiğiniz peşkeşten, kendi kurduğunuz saray hükümetinin israfından yapın."

CHP'li Gruşçu: Asgari ücretlinin cebinden 507 lira aldılar



CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise Türkiye'de ekonomik buhran yaşandığını öne sürerek şöyle konuştu:



"Son birkaç ay içerisinde elektriğe yüzde 22, doğal gaza yüzde 12 zam geldi. LPG’ye sadece geride kalan 20 gün içerisinde 93 kuruş, motorine ise 10 günde 87 kuruş zam geldi. Zamlar yağmur gibi arka arkaya geliyor. Birkaç gündür 50 kuruş hadisesi var. Bu 50 kuruşun basım maliyeti 66 kuruş. Paranın basım maliyeti değer kazanırken insanımızın hayatı 50 kuruş dahi etmiyor. Doğal gaza, elektriğe, akaryakıta gelen zamlarla yurttaşı kara bir kış bekliyor. Bugün biz yolda yürürken biri gelse ve isteğimiz dışında cebimizden 50 lira alsa sinirlenir kendisiyle tartışırız. Tartışmakta da haklıyız. Şahsım hükümeti, son 1 buçuk ayda 341 dolarlık asgari ücreti 289 dolara indirdi. Böylece asgari ücretlinin cebinden isteği dışında tam 507 lira aldı. Hiç merak etmeyin, artık bu zulmün son bulmasına çok az kaldı. Geliyor gelmekte olan. Gerçekleştirilecek ilk seçimlerde halkımızın takdiri ile iktidar olduğumuzda, ülkemizde hayatını sürdüren gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımızın insani yaşam koşullarını sağlayacağız." (ANKA)