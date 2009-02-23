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Politika

CHP Konak adayı Karataş itiraz etti

Konak İlçe Seçim Kurulu'nca adaylığı iptal edilen CHP'nin Konak Belediyesi Başkan adayı Karataş, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti.

23 Şubat 2009 02:00

Konak İlçe Seçim Kurulu'nca adaylığı iptal edilen CHP'nin Konak Belediyesi Başkan adayı Karataş, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti.

Konak İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı iptal edilen CHP'nin Konak Belediyesi Başkan adayı Kemal Karataş, İzmir İl Seçim Kurulu'na itiraz etti.

Kemal Karataş, yaptığı açıklamada, itiraz başvurusunu kanıtlarıyla birlikte yaptığını ve sonucu bekleyeceğini söyledi. Konak İlçe Seçim Kurulu'nun, Karataş'ın adaylığının iptaline ilişkin karar tutanağında, Karataş hakkında, 29 Mart'taki yerel seçimler nedeniyle Cem Aksan, Zikri Dursun, Bayram Kurt ve Ümit Kaya tarafından verilen itiraz dilekçelerinin incelendiği kaydedilmişti.

Kararda, Karataş'ın, 1 Aralık 2008'de parti il başkanlığından istifa etmesi gerekirken etmediği, il başkanı sıfatıyla parti ilçe başkanlıklarına 2 Aralık 2008'de 2 yazı gönderdiği ve 2008 yılı aralık ayında İş Bankası Yenigün Şubesi'ne de parti il başkanı olarak il saymanıyla müştereken imzaladığı parti hesabından para ödenmesine ilişkin yazılar bulunduğu belirtilmişti

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