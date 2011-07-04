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Politika

CHP KOMİSYONLARA İSİM BİLDİRECEK TBMM (A.A)

04 Temmuz 2011 17:03

-CHP KOMİSYONLARA İSİM BİLDİRECEK TBMM (A.A) - 04.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kuruluna bugün katılacaklarını ancak yemin etmeyeceklerini, komisyonlara ise isim bildireceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, grup başkanvekilleri, genel sekreter ve genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin bugün Genel Kurula katılıp katılmayacaklarına ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Katılacağız. Bir sakıncası mı var?'' dedi. Kılıçdaroğlu, bugün yemin etmeyeceklerini ifade ederek, ''Ne zamana kadar etmeyeceksiniz?'' sorusu üzerine, buna daha önce yanıt verdiğini söyledi. Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Genel Kurulda konuşma talebinde de bulunmayacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine komisyonlara isim bildireceklerini ancak talebin Meclis Başkanlığından gelmesi gerektiğini belirtti. Meclis Başkanlık Divanına üye bildirip bildirmeyeceklerine ilişkin soruyu Kılıçdaroğlu, ''Bir talep gelsin bakarız'' diye yanıtladı. -''KENDİSİNE YAKIŞTIRDIĞIM BİR AÇIKLAMA''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Tükürdüklerini yalayacaklar'' sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Kendisine yakıştırdığım bir açıklama'' dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı seçimi için de ''Ayrıca Cemil Çiçek'in seçilmesinden dolayı mutluyuz'' diye konuştu.  Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grubunun yarın toplanacağını sözlerine ekledi.

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