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Politika

CHP, KOCAELİ'DE YENİ ADAYLARINI BİLDİRİLDİ KOCAELİ (A.A)

18 Nisan 2011 20:12

-CHP, KOCAELİ'DE YENİ ADAYLARINI BİLDİRİLDİ KOCAELİ (A.A) - 18.04.2011 - CHP'nin adaylıktan çekilen Kocaeli'deki 2 adayının yerine, Sadettin Yazıcıoğlu ve Ayhan Halavurta aday gösterildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP, adaylıktan çekilen 6. sıra adayı Turan Dumlu ile 11. sıradaki Çağlar Özdemir'in yerine Yüksek Seçim Kuruluna 2 adayı bildirdi. Sadettin Yazıcıoğlu 6. sıradan, Ayhan Halavurta da 11. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Yeni adaylara göre, CHP'nin Kocaeli'deki milletvekili aday listesi ve sıralaması şöyle: ''1-Hurşit Güneş, 2-Mehmet Hilal Kaplan, 3-Haydar Akar, 4-Ömer Kurtaş, 5-Tuba Aydan, 6-Sadettin Yazıcıoğlu, 7-Tahsin Tarhan, 8-Mahmut Akyol, 9-Ehlinaz Torun, 10-Hamiyet Göksu, 11-Ayhan Halavurta.''

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