CHP Kocaeli adayını açıkladı: Sefa Sirmen

Kocaeli'nde Sefa Sirmen'in beklenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın katılımıyla ilan edildi.



Kocaeli'nde Sabancı Kültür Merkezi'nde dün yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı törende büyük tezahürat içinde kürsüye çıkan Sefa Sirmen, "AKP'nin zulmünü görenler ve tahammülü kalmayanlar, CHP'de siyaset yapmaya karar verdi" dedi.



Sirmen, "Belediye Başkanlığımda ve milletvekili oluşumda, Genel Başkanımız Baykal'ın desteği büyüktür. Zaman zaman Baykal militanı olarak, görevimi yaptım. Büyükşehir'e aday adaylığımı ilan ediyorum ve görevimden istifa ediyorum" dedi.



Kürsüye gelen Baykal ise tezahüratlar karşısında "Herkesin vermek istediği bir mesaj var herhalde" derken, "Mesajı almak istiyorum. Biz İzmit'te iktidarı değiştireceğiz. Ama anladığım kadarıyla siz sadece İzmit'i değil, tüm Türkiye'yi istiyorsunuz" şeklinde konuştu. Baykal dün sabah ise İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Sasalı beldesinde Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan parkın açılışına Sasalı poşusu takarak geldi. Sasalı'da vatandaşların belediyelerinin ellerinden alındığını söyleyen Baykal, CHP iktidarında bu hakkı geri vereceklerini söyledi.

